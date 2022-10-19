Депутат Матвейчев объяснил, чем отличается военное положение от объявления войны

Депутат Матвейчев: военное положение не означает объявление войны

19 октября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Обстрелы вне регионов с военным положением будут считаться терактами, сказал Олег Матвейчев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Введение военного положения в четырех регионах России не означает объявления войны Украине. Военное положение — это внутренний документ, меняющий политику и экономику только на территории, где оно введено. Об этом URA.RU сообщил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Это разные вещи, совершенно разные протоколы. Объявление войны — это из области международного права. Это означает массу дипломатических вещей. В международном праве зафиксированы различные конвенции, связанные с войной, военными действиями. Законы войны вступают в силу. А военное положение — это внутренний документ. Он о том, как меняется внутренняя политика и экономика на территории, где введено данное положение», — объяснил Олег Матвейчев. Депутат назвал бессмысленным распространение этого режима на другие субъекты России, даже если они периодически попадают под обстрел Украины. «Военное положение — действительно военное. Это эвакуация населения, диверсионные группы. Во многих местах все обесточено. Идут настоящие бои и залетают не только мины, но и снаряды прямой наводкой. Там самая настоящая война, поэтому действуют другие законы. Если говорить про другие территории России, куда прилетает, то это можно квалифицировать как террористические акты. Но нельзя вводить военное положение из-за каждого. Зачем в Белгороде, например, комендантский час? Это и удар по экономике, и люди негативно воспримут такие ограничительные меры. Военное положение предполагает изымать автомобили, селиться в квартирах. Это никому не нужно», — подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По словам лидера Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франца Клинцевича, мобилизацию из-за этого продлевать не должны.

Введение военного положения в четырех регионах России не означает объявления войны Украине. Военное положение — это внутренний документ, меняющий политику и экономику только на территории, где оно введено. Об этом URA.RU сообщил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Это разные вещи, совершенно разные протоколы. Объявление войны — это из области международного права. Это означает массу дипломатических вещей. В международном праве зафиксированы различные конвенции, связанные с войной, военными действиями. Законы войны вступают в силу. А военное положение — это внутренний документ. Он о том, как меняется внутренняя политика и экономика на территории, где введено данное положение», — объяснил Олег Матвейчев. Депутат назвал бессмысленным распространение этого режима на другие субъекты России, даже если они периодически попадают под обстрел Украины. «Военное положение — действительно военное. Это эвакуация населения, диверсионные группы. Во многих местах все обесточено. Идут настоящие бои и залетают не только мины, но и снаряды прямой наводкой. Там самая настоящая война, поэтому действуют другие законы. Если говорить про другие территории России, куда прилетает, то это можно квалифицировать как террористические акты. Но нельзя вводить военное положение из-за каждого. Зачем в Белгороде, например, комендантский час? Это и удар по экономике, и люди негативно воспримут такие ограничительные меры. Военное положение предполагает изымать автомобили, селиться в квартирах. Это никому не нужно», — подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По словам лидера Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франца Клинцевича, мобилизацию из-за этого продлевать не должны.