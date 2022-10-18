В Раде призвали украинцев подготовиться к «тепловой миграции» и запастись дровами

Жителям Украины стоит подумать о «тепловой миграции» и в случае необходимости предстоящей зимой переезжать к знакомым или родственникам с запасами дров и угля. Такой совет гражданам дал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его словам, властям Украины не удалось выполнить планы по созданию запасов газа и угля на предстоящий отопительный сезон.
«Мой совет украинцам — полагайтесь только на себя. <…> Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите „план Б“, продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета», — заявил депутат в интервью украинскому изданию «Вести».
Кучеренко подчеркнул, что «Нафтогазу» удалось накопить лишь 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Что касается угля, то удалось накопить всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиардов.
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Жителям Украины стоит подумать о «тепловой миграции» и в случае необходимости предстоящей зимой переезжать к знакомым или родственникам с запасами дров и угля. Такой совет гражданам дал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его словам, властям Украины не удалось выполнить планы по созданию запасов газа и угля на предстоящий отопительный сезон. «Мой совет украинцам — полагайтесь только на себя. <…> Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите „план Б“, продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета», — заявил депутат в интервью украинскому изданию «Вести». Кучеренко подчеркнул, что «Нафтогазу» удалось накопить лишь 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Что касается угля, то удалось накопить всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиардов. В августе глава военной администрации подконтрольной Украине части Запорожья Александр Старух призвал жителей запасаться дровами и готовиться к отопительному сезону. Мэр Львова Андрей Садовой так же посоветовал жителям запастить древесиной на зиму. Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил украинцам включать отопление до ноября. Из-за острой нехватки ресурсов власти Киева утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов) для прифронтовых областей. При этом «Нафтогаз» готовится продать США национальные запасы газа, сообщала британская газета The Telegraph.