В Раде призвали украинцев подготовиться к «тепловой миграции» и запастись дровами

19 октября 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

Украинцев призвали уезжать в села к родственникам с запасами дров Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жителям Украины стоит подумать о «тепловой миграции» и в случае необходимости предстоящей зимой переезжать к знакомым или родственникам с запасами дров и угля. Такой совет гражданам дал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его словам, властям Украины не удалось выполнить планы по созданию запасов газа и угля на предстоящий отопительный сезон. «Мой совет украинцам — полагайтесь только на себя. <…> Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите „план Б“, продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета», — заявил депутат в интервью украинскому изданию «Вести». Кучеренко подчеркнул, что «Нафтогазу» удалось накопить лишь 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Что касается угля, то удалось накопить всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиардов. В августе глава военной администрации подконтрольной Украине части Запорожья Александр Старух призвал жителей запасаться дровами и готовиться к отопительному сезону. Мэр Львова Андрей Садовой так же посоветовал жителям запастить древесиной на зиму. Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил украинцам включать отопление до ноября. Из-за острой нехватки ресурсов власти Киева утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов) для прифронтовых областей. При этом «Нафтогаз» готовится продать США национальные запасы газа, сообщала британская газета The Telegraph. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Украины стоит подумать о «тепловой миграции» и в случае необходимости предстоящей зимой переезжать к знакомым или родственникам с запасами дров и угля. Такой совет гражданам дал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его словам, властям Украины не удалось выполнить планы по созданию запасов газа и угля на предстоящий отопительный сезон. «Мой совет украинцам — полагайтесь только на себя. <…> Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите „план Б“, продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета», — заявил депутат в интервью украинскому изданию «Вести». Кучеренко подчеркнул, что «Нафтогазу» удалось накопить лишь 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Что касается угля, то удалось накопить всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиардов. В августе глава военной администрации подконтрольной Украине части Запорожья Александр Старух призвал жителей запасаться дровами и готовиться к отопительному сезону. Мэр Львова Андрей Садовой так же посоветовал жителям запастить древесиной на зиму. Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко запретил украинцам включать отопление до ноября. Из-за острой нехватки ресурсов власти Киева утвердили программу по закупке дров и печек-буржуек на 563 миллиона гривен (15,2 млн долларов) для прифронтовых областей. При этом «Нафтогаз» готовится продать США национальные запасы газа, сообщала британская газета The Telegraph.