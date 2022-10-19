Полянский пригрозил ООН из-за расследования о передаче России иранских беспилотников

20 октября 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

Полянский назвал дезинформацией обвинения в экспорте беспилотников Ираном в Россию Фото: Carlo Allegri / Reuters Россия пересмотрит сотрудничество с ООН и генсеком организации, если они примут участие в «расследовании» в связи с обвинениями в поставках беспилотников Ирана в РФ. Об этом предупредил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Мы надеемся, что секретариат и генсек не будут нарушать решения СБ ООН и не будут выходить за рамки своего технического мандата и воздержатся от участия в каком-либо незаконном расследовании. Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними», — предостерег ООН дипломат, пишет ТАСС. По его словам, российские власти не хотят этого делать, но им не оставляют другого выбора. Кроме того, Полянский подчеркнул, что у секретариата нет мандата на проведение каких-либо расследований касательно резолюции СБ ООН 2231. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме уверены в том, что Иран поставляет БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что не располагает информацией о подобных поставках. 19 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США нет никаких доказательств, подтверждающих передачу иранских ракет класса «земля-земля» России.

Россия пересмотрит сотрудничество с ООН и генсеком организации, если они примут участие в «расследовании» в связи с обвинениями в поставках беспилотников Ирана в РФ. Об этом предупредил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Мы надеемся, что секретариат и генсек не будут нарушать решения СБ ООН и не будут выходить за рамки своего технического мандата и воздержатся от участия в каком-либо незаконном расследовании. Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними», — предостерег ООН дипломат, пишет ТАСС. По его словам, российские власти не хотят этого делать, но им не оставляют другого выбора. Кроме того, Полянский подчеркнул, что у секретариата нет мандата на проведение каких-либо расследований касательно резолюции СБ ООН 2231. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме уверены в том, что Иран поставляет БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что не располагает информацией о подобных поставках. 19 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США нет никаких доказательств, подтверждающих передачу иранских ракет класса «земля-земля» России.