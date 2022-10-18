18 октября 2022

В США не смогли найти доказательств, подтверждающих поставки иранских ракет России

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В США не смогли найти доказательств поставок иранских ракет России Фото:

В США не смогли найти доказательств, подтверждающих передачу иранских ракет класса «земля-земля» России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«На данный момент у меня нет никакой информации, подтверждающей это», — ответил Райдер на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости». Он уточнил, что ранее видел в прессе утверждения, что Тегеран передает Москве партии ракет Fatah-110 и Zolfgar, а также готовит дополнительные поставки беспилотников.

Еще в августе Белый дом утверждал, что Иран уже поставил партию БПЛА России. При этом Иран и Россия отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заверили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов в ходе спецоперации на Украине. Там уточнили, что на Украине используется российская техника. В Вашингтоне по-прежнему считают, что их подозрения оправданы. Они предупредили Москву о готовности предпринять «агрессивные» меры из-за поставок иранских беспилотников в Россию.

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В США не смогли найти доказательств, подтверждающих передачу иранских ракет класса «земля-земля» России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «На данный момент у меня нет никакой информации, подтверждающей это», — ответил Райдер на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости». Он уточнил, что ранее видел в прессе утверждения, что Тегеран передает Москве партии ракет Fatah-110 и Zolfgar, а также готовит дополнительные поставки беспилотников. Еще в августе Белый дом утверждал, что Иран уже поставил партию БПЛА России. При этом Иран и Россия отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заверили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов в ходе спецоперации на Украине. Там уточнили, что на Украине используется российская техника. В Вашингтоне по-прежнему считают, что их подозрения оправданы. Они предупредили Москву о готовности предпринять «агрессивные» меры из-за поставок иранских беспилотников в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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