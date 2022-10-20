США пообещали «агрессивный ответ» на попытки помочь России

Госдеп США пригрозил санкциями против иранских поставок оружия для России
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США намерены предотвратить передачу «опасного оружия» в Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против стран и лиц, участвующих в передаче «опасного оружия» России. Такое заявление сделал Госдепартамент США в ответ на слухи о том, что Иран якобы собирается поставить российской армии беспилотники.

«Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам», — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран якобы планирует предоставить России ракеты и большое количество беспилотников, несмотря на угрозу санкций. В ответ на это заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател предупредил Москву о готовности предпринять « агрессивные» меры, чтобы осложнить продажу этих вооружений, пишет «Утро.ру».

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани категорически отверг заявления о передаче Ираном России беспилотников для применения их в конфликте на Украине, передает RT. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, отмечал, что заявления западных государств о поставках иранских беспилотников в Россию являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.

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Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против стран и лиц, участвующих в передаче «опасного оружия» России. Такое заявление сделал Госдепартамент США в ответ на слухи о том, что Иран якобы собирается поставить российской армии беспилотники. «Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам», — говорится в сообщении Госдепа. Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран якобы планирует предоставить России ракеты и большое количество беспилотников, несмотря на угрозу санкций. В ответ на это заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател предупредил Москву о готовности предпринять « агрессивные» меры, чтобы осложнить продажу этих вооружений, пишет «Утро.ру». Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани категорически отверг заявления о передаче Ираном России беспилотников для применения их в конфликте на Украине, передает RT. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, отмечал, что заявления западных государств о поставках иранских беспилотников в Россию являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.
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