США пообещали «агрессивный ответ» на попытки помочь России

Госдеп США пригрозил санкциями против иранских поставок оружия для России

20 октября 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

США намерены предотвратить передачу «опасного оружия» в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против стран и лиц, участвующих в передаче «опасного оружия» России. Такое заявление сделал Госдепартамент США в ответ на слухи о том, что Иран якобы собирается поставить российской армии беспилотники. «Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам», — говорится в сообщении Госдепа. Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран якобы планирует предоставить России ракеты и большое количество беспилотников, несмотря на угрозу санкций. В ответ на это заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател предупредил Москву о готовности предпринять « агрессивные» меры, чтобы осложнить продажу этих вооружений, пишет «Утро.ру». Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани категорически отверг заявления о передаче Ираном России беспилотников для применения их в конфликте на Украине, передает RT. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, отмечал, что заявления западных государств о поставках иранских беспилотников в Россию являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.

Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против стран и лиц, участвующих в передаче «опасного оружия» России. Такое заявление сделал Госдепартамент США в ответ на слухи о том, что Иран якобы собирается поставить российской армии беспилотники. «Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам», — говорится в сообщении Госдепа. Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран якобы планирует предоставить России ракеты и большое количество беспилотников, несмотря на угрозу санкций. В ответ на это заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател предупредил Москву о готовности предпринять « агрессивные» меры, чтобы осложнить продажу этих вооружений, пишет «Утро.ру». Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани категорически отверг заявления о передаче Ираном России беспилотников для применения их в конфликте на Украине, передает RT. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, отмечал, что заявления западных государств о поставках иранских беспилотников в Россию являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.