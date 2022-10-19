Палаточный лагерь удалось собрать за 12 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На полигоне танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область) развернули всероссийский палаточный лагерь для мобилизованных. Как сообщает пресс-служба правительства региона, лагерь построили за 12 дней.

«На территории полигона провели грейдирование и разбивку территории, установили армейские палатки, навесы, оборудовали системы водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдение и громкоговорители. Также развернули полевую кухню, столовые и гигиенические палатки, помывочные, медицинские пункты, палатки для совершения религиозных обрядов», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Там отметили, что при строительстве лагеря было задействовано 38 промышленных предприятий региона. Фактически трудилась вся область. Для мобилизованных создали все условия: они будут проживать в отапливаемых армейских палатках, в которых размещены койки с матрасами, каждому выдадут одеяло и подушку, полное летнее и зимнее обмундирование, теплые вещи и обувь.

Частичная мобилизация была объявлена в России по указу президента страны Владимира Путина 21 сентября. Из запаса страны планируется призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Каждому субъекту выдали планы по мобилизации, некоторые из них выполнили эти планы благодаря добровольцам. В первые две недели в войска было призвано свыше 200 тысяч человек. В некоторых субъектах отправки приостановили из-за переполненных призывных мобилизационных пунктов.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области