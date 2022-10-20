Власти Херсона раскрыли планы по освобождению еще трех регионов Украины

Стремоусов: Россия после защиты Херсона освободит Одессу, Николаев и Днепропетровск
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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Россия перейдет в контрнаступление в трех регионах Украины, заявил Стремоусов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободит Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области от Вооруженных сил Украины вслед за Херсонской. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал Стремоусов. Его цитату приводит РИА Новости.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление, но ждут отъезда мирных жителей. Стремоусов также попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области разослала жителям СМС-оповещения с просьбой выехать из города.

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Российская армия освободит Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области от Вооруженных сил Украины вслед за Херсонской. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал Стремоусов. Его цитату приводит РИА Новости. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление, но ждут отъезда мирных жителей. Стремоусов также попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области разослала жителям СМС-оповещения с просьбой выехать из города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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