Власти Херсона раскрыли планы по освобождению еще трех регионов Украины

Российская армия освободит Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области от Вооруженных сил Украины вслед за Херсонской. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал Стремоусов. Его цитату приводит РИА Новости.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление, но ждут отъезда мирных жителей. Стремоусов также попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области разослала жителям СМС-оповещения с просьбой выехать из города.
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Российская армия освободит Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области от Вооруженных сил Украины вслед за Херсонской. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал Стремоусов. Его цитату приводит РИА Новости. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление, но ждут отъезда мирных жителей. Стремоусов также попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области разослала жителям СМС-оповещения с просьбой выехать из города.