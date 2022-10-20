Российские военные изменили отношение к спецоперации после обстрелов Украины

Массированные удары РФ по критической инфраструктуре Украины подняли боевой дух российским военным. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.
В прямом эфире Первого канала ведущая задала Линину вопрос, отразилась ли ситуация с ударами по инфраструктуре Украины на боевом духе российских бойцов. «Конечно отразилась. Ребята сейчас увидели, что мы всей мощью наших вооруженных сил начали работать по серьезному», — ответил Линин.
Также военкор передал слова. «Ребята [военные] прямо отмечают, что сейчас украинцы в полной мере должны прочувствовать то, что чувствовали жители Донбасса на протяжении много лет», — сказал Линин
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Массированные удары РФ по критической инфраструктуре Украины подняли боевой дух российским военным. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. В прямом эфире Первого канала ведущая задала Линину вопрос, отразилась ли ситуация с ударами по инфраструктуре Украины на боевом духе российских бойцов. «Конечно отразилась. Ребята сейчас увидели, что мы всей мощью наших вооруженных сил начали работать по серьезному», — ответил Линин. Также военкор передал слова. «Ребята [военные] прямо отмечают, что сейчас украинцы в полной мере должны прочувствовать то, что чувствовали жители Донбасса на протяжении много лет», — сказал Линин Массированные удары по украинским объектам критической инфраструктуры начались утром 10 октября. На данный момент в некоторых регионах объявлена воздушная тревога.