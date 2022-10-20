Российские военные изменили отношение к спецоперации после обстрелов Украины

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Мариуполь. Украина, армия, донбасс, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
У российских военных повысился боевой дух, заявил военкор URA.RU Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массированные удары РФ по критической инфраструктуре Украины подняли боевой дух российским военным. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

В прямом эфире Первого канала ведущая задала Линину вопрос, отразилась ли ситуация с ударами по инфраструктуре Украины на боевом духе российских бойцов. «Конечно отразилась. Ребята сейчас увидели, что мы всей мощью наших вооруженных сил начали работать по серьезному», — ответил Линин.

Также военкор передал слова. «Ребята [военные] прямо отмечают, что сейчас украинцы в полной мере должны прочувствовать то, что чувствовали жители Донбасса на протяжении много лет», — сказал Линин

Массированные удары по украинским объектам критической инфраструктуры начались утром 10 октября. На данный момент в некоторых регионах объявлена воздушная тревога.

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Массированные удары РФ по критической инфраструктуре Украины подняли боевой дух российским военным. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. В прямом эфире Первого канала ведущая задала Линину вопрос, отразилась ли ситуация с ударами по инфраструктуре Украины на боевом духе российских бойцов. «Конечно отразилась. Ребята сейчас увидели, что мы всей мощью наших вооруженных сил начали работать по серьезному», — ответил Линин. Также военкор передал слова. «Ребята [военные] прямо отмечают, что сейчас украинцы в полной мере должны прочувствовать то, что чувствовали жители Донбасса на протяжении много лет», — сказал Линин Массированные удары по украинским объектам критической инфраструктуры начались утром 10 октября. На данный момент в некоторых регионах объявлена воздушная тревога.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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