Онищенко заявил о создании в США боевого штамма коронавируса

20 октября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Геннадий Онищенко обвинил США в создании нового штамма коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Искусственно созданный американскими учеными новый штамм коронавируса оказался намного заразнее и опаснее предыдущих. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «В Бостонском университете один в общем-то добропорядочный исследователь взял „омикрон“ и с помощью биотехнологических манипуляций вставил ту плазмину, которая в первоначальном штамме отвечала за вирулентность. И получился очень контагиозный и очень вирулентный штамм, то есть очень заразный и очень опасный… получилась по существу боевая рецептура», — объяснил Онищенко в эфире авторской программы на радио Sputnik. Случившееся в очередной раз доказывает необходимость требования разъяснений со стороны американских властей за деятельность ученых США, осуществляемой на территории Украины. «Это великолепное доказательство того, что нам нужно немедленно добиваться полной ясности с Конвенцией по биологическому и токсинному оружию. Нужно задействовать этот механизм и спросить с американцев, пусть они отчитаются, что же они делали на Украине», — заключил профессор. Ранее КНДР обвинила США в причастности к «биологическому терроризму» из-за подозрений в том, что американские ученые проводили эксперименты с патогенами на Украине. После чего Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности США.

Искусственно созданный американскими учеными новый штамм коронавируса оказался намного заразнее и опаснее предыдущих. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «В Бостонском университете один в общем-то добропорядочный исследователь взял „омикрон“ и с помощью биотехнологических манипуляций вставил ту плазмину, которая в первоначальном штамме отвечала за вирулентность. И получился очень контагиозный и очень вирулентный штамм, то есть очень заразный и очень опасный… получилась по существу боевая рецептура», — объяснил Онищенко в эфире авторской программы на радио Sputnik. Случившееся в очередной раз доказывает необходимость требования разъяснений со стороны американских властей за деятельность ученых США, осуществляемой на территории Украины. «Это великолепное доказательство того, что нам нужно немедленно добиваться полной ясности с Конвенцией по биологическому и токсинному оружию. Нужно задействовать этот механизм и спросить с американцев, пусть они отчитаются, что же они делали на Украине», — заключил профессор. Ранее КНДР обвинила США в причастности к «биологическому терроризму» из-за подозрений в том, что американские ученые проводили эксперименты с патогенами на Украине. После чего Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности США.