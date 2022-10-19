Пермяк придумал способ повысить эффективность работы солнечных батарей

Студент Пермского Политеха предлагает модернизировать систему выработки электричества от солнечных батарей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Третьекурсник электротехнического факультета Пермского Политеха (ПНИПУ) Кирилл Иванов придумал способ модернизировать автономную энергосистему. Речь о производстве электричества, получаемого от солнечных батарей. Для улучшения эффективности работы системы пермяк предложил выстроить электроцепь с учетом мощностей и количества питаемых ею электроприборов.

«Ключевым моментом для бесперебойной работы автономной системы электроснабжения является выбор контроллера заряда солнечной батареи. Он нужен, чтобы преобразовать энергию, которую отдают солнечные панели в правильный для аккумулятора „вид“, так как солнечный свет в течение светлого времени суток имеет разную интенсивность, и величина напряжений на выходных клеммах может быть разная. С помощью контроллера заряда потоки энергии распределяются так, чтобы обеспечить зарядку приборов в правильном режиме», — передает слова разработчика пресс-служба вуза.

Для бесперебойной работы автономной системы электроснабжения разработчик также рекомендует предусмотреть резервный источник питания, который, к примеру, работает на дизельном топливе. Он прост в обращении и обладает достаточной мощностью, чтобы сохранить необходимый запас электроэнергии.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки придумали способ ускоренной зарядки электромобилей. Речь об использовании в деталях аккумуляторов наночастиц углерода, которые позволяют вдвое быстрее заряжать устройства.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются новые лаборатории, строятся студенческие кампусы, увеличивается число бюджетных мест.