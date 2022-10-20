Инсайд: из курганской колонии на свободу вышел киллер из банды «Матроса»

Воронежский киллер вышел по УДО из курганской колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на свободу вышел киллер Александр Клевцов из воронежской банды Александра Бражникова по прозвищу «Матрос». Осужденного за три убийства, две попытки причинения смерти и разбойные нападения Клевцова по прозвищу «Воронежский» выпустили по УДО, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Из ИК-2 недавно выпустили киллера «Воронежского», которого в свое время осудили в составе банды «Матроса», — поделились информацией источники. Участник воронежской ОПГ отсидел за решеткой 19,5 года. Большую часть срока он провел в колонии ИК-2, расположенной в селе Просвет Кетовского округа.

Клевцов входил в воронежскую банду Бражникова и его подельника Александра Некрасова. Участников банды задержали в 2004 году, а год спустя над 15 ее членами начался суд. ОПГ судили за 78 совершенных преступлений, среди которых фигурировали 11 убийств. Ущерб от их действий в 2005 году составил 9 млн рублей. В 2008 году апелляционный суд подтвердил для главарей банды пожизненные сроки, а Клевцову определил наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Спустя три года воронежскому киллеру смягчили наказание и перевели в курганскую ИК-2. В 2022 году Клевцову удовлетворили ходатайство по условно-досрочному освобождению. Редакция URA.RU обратилась в УФСИН по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. В управлении ответили, что согласно закону не могут разглашать персональные данные.

Ранее URA.RU сообщало, что участнику курганской ОПГ изменили приговор. Верховный суд РФ отменил осужденному статью за бандитизм и сократил срок наказания.