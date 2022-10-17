Верховный суд РФ изменил приговор участнику курганской ОПГ

Курганский участник ОПГ получил смягчение приговора в ВС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Верховный суд после рассмотрения кассационной жалобы частично отменил приговор участнику организованной преступной группы, совершившему с подельниками ряд налетов в Курганской области. Информация появилась на сайте ВС РФ.

«Приговор Курганского областного суда <…> в отношении Н. в части его осуждения по ч.2 ст. 209 УК РФ отменить и уголовное дело в этой части прекратить на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления», — гласит кассационное постановление. Мужчине смягчили приговор после заседания суда 11 октября.

В ноябре и декабре 2015 года трое мужчин совершили ряд налетов на курганские магазины, а также отделение почты в Кетовском районе. Все они вскоре были пойманы и приговорены к различным срокам лишения свободы. Самое серьезное наказание, 20 лет тюрьмы строгого режима, получил участник группы, позже обратившийся с апелляцией.

Приговор за участие в вооруженной банде был отменен из-за того, что участники ОПГ не имели огнестрельное оружие. Пистолет, которым пользовались злоумышленники, был травматическим. В связи с этим были пересмотрены санкции по нескольким статьям. «Путем частичного сложения с наказанием <…> окончательно назначить Н. 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении суда.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд рассмотрел апелляцию участника шадринской ОПГ. Находящийся в заключении по обвинению в убийствах и еще нескольких тяжких преступлениях, мужчина просил заменить оставшийся срок более мягким наказанием.