Экс-разведчица перечислила ошибки Байдена в отношении России и Украины

Бывшая разведчица Коффлер призвала Байдена урегулировать кризис на Украине

21 октября 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Ребекка Коффлер отметила предвзятое отношение Байдена к Путину Фото: Официальный сайт президента Украины Президенту США Джо Байдену стоит урегулировать конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией. Такую подсказку Байдену дала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. «Сейчас мы находимся в жесткой спирали эскалации с Россией, рискуя втянуть нашу страну в конфликт между Россией и НАТО», — предупредила она в интервью для Fox News. По ее словам, соперничество между США и Россией длится десятилетиями. Она отметила, что Байден стремится «преподать урок [президенту России Владимиру] Путину» вместо того, чтобы рационально и взвешено оценить ситуацию. Коффлер также осудила Байдена за предвзятое отношение к главе РФ. Кроме того, Коффлер отметила, что существует вероятность форс-мажорной ситуации, которая может привести к серьезным последствиям. Напоследок Ребекка Коффлер предупредила о повышенном риске возникновения «недоразумений и просчетов» в ближайшее время, «потенциально способных спровоцировать конфликт между НАТО и Россией». Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщил, что Белый дом не пытается специальным образом избежать встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина на саммите G20, как ранее утверждали журналисты в Politico. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности провести переговоры с США.

Президенту США Джо Байдену стоит урегулировать конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией. Такую подсказку Байдену дала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. «Сейчас мы находимся в жесткой спирали эскалации с Россией, рискуя втянуть нашу страну в конфликт между Россией и НАТО», — предупредила она в интервью для Fox News. По ее словам, соперничество между США и Россией длится десятилетиями. Она отметила, что Байден стремится «преподать урок [президенту России Владимиру] Путину» вместо того, чтобы рационально и взвешено оценить ситуацию. Коффлер также осудила Байдена за предвзятое отношение к главе РФ. Кроме того, Коффлер отметила, что существует вероятность форс-мажорной ситуации, которая может привести к серьезным последствиям. Напоследок Ребекка Коффлер предупредила о повышенном риске возникновения «недоразумений и просчетов» в ближайшее время, «потенциально способных спровоцировать конфликт между НАТО и Россией». Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщил, что Белый дом не пытается специальным образом избежать встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина на саммите G20, как ранее утверждали журналисты в Politico. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности провести переговоры с США.