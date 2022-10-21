Число погибших при ударе ВСУ по гражданской переправе в Херсоне возросло до четырех

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
По словам Стремоусова, среди погибших в результате обстрела нет детей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Среди жителей Херсона четверо погибших. Среди погибших детей нет», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Он также отметил, что жизням раненых в результате обстрела переправы сейчас ничего не угрожает.

Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Ранее председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил о двух погибших при ударе ВСУ по Антоновскому мосту. Он добавил, что в результате массированного удара ВСУ 10 человек получили ранения. Украина уже совершала попытки обстрела Антоновского моста. В октябре Стремоусов заявлял о попытках украинских боевиков нанести ракетный удар по Антоновскому мосту, сообщает RT.

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Четыре человека погибли в результате удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. «Среди жителей Херсона четверо погибших. Среди погибших детей нет», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Он также отметил, что жизням раненых в результате обстрела переправы сейчас ничего не угрожает. Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Ранее председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил о двух погибших при ударе ВСУ по Антоновскому мосту. Он добавил, что в результате массированного удара ВСУ 10 человек получили ранения. Украина уже совершала попытки обстрела Антоновского моста. В октябре Стремоусов заявлял о попытках украинских боевиков нанести ракетный удар по Антоновскому мосту, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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