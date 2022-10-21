Число погибших при ударе ВСУ по гражданской переправе в Херсоне возросло до четырех

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
«Среди жителей Херсона четверо погибших. Среди погибших детей нет», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Он также отметил, что жизням раненых в результате обстрела переправы сейчас ничего не угрожает.
Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Ранее председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил о двух погибших при ударе ВСУ по Антоновскому мосту. Он добавил, что в результате массированного удара ВСУ 10 человек получили ранения. Украина уже совершала попытки обстрела Антоновского моста. В октябре Стремоусов заявлял о попытках украинских боевиков нанести ракетный удар по Антоновскому мосту, сообщает RT.
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Четыре человека погибли в результате удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. «Среди жителей Херсона четверо погибших. Среди погибших детей нет», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Он также отметил, что жизням раненых в результате обстрела переправы сейчас ничего не угрожает. Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Ранее председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил о двух погибших при ударе ВСУ по Антоновскому мосту. Он добавил, что в результате массированного удара ВСУ 10 человек получили ранения. Украина уже совершала попытки обстрела Антоновского моста. В октябре Стремоусов заявлял о попытках украинских боевиков нанести ракетный удар по Антоновскому мосту, сообщает RT.