Челябинский депутат Госдумы обратился к жене перед отправкой на фронт. Фото

21 октября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Олег Колесников поблагодарил жену за годы семейной жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников обратился к супруге Лене перед отъездом на боевое слаживание и последующей отправкой на фронт. В социальных сетях депутат поблагодарил жену за счастливые годы семейной жизни. «Вот уже три десятка лет мы идем по жизни вместе. И все эти годы ты всегда и во всем меня поддерживала, помогала, а главное — верила в меня. Для мужчины это важно. Ты веришь в меня и сейчас, держишься, все понимаешь и со всем справляешься», — написал Колесников на своей странице в «ВКонтакте». Депутат добавил, что его супруга ко всему относится ответственно и добросовестно. Он назвал Лену лучшей женой, лучшей мамой и лучшим другом, а также поблагодарил за ее присутствие в его жизни. Колесников написал, что российские воины идут побеждать. А от поддержки семей и близких зависит дух бойцов и победа. Депутат получил повестку 19 ноября. Согласно указаниям, он 21 числа должен прибыть в распоряжение командующего восьмой армии РФ. Он стал вторым челябинским депутатом Госдумы, который отправился на фронт. Первым в зону СВО отправился Олег Голиков. На сегодняшний день он проходит службу под командованием Юрия «Ангела» Гагарина в Мариупольско-Хинганском 9-м гвардейском отдельном штурмовом полку морской пехоты. Олег Колесников с супругой Леной Фото: личная страница Олега Колесникова в «ВКонтакте»

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников обратился к супруге Лене перед отъездом на боевое слаживание и последующей отправкой на фронт. В социальных сетях депутат поблагодарил жену за счастливые годы семейной жизни. «Вот уже три десятка лет мы идем по жизни вместе. И все эти годы ты всегда и во всем меня поддерживала, помогала, а главное — верила в меня. Для мужчины это важно. Ты веришь в меня и сейчас, держишься, все понимаешь и со всем справляешься», — написал Колесников на своей странице в «ВКонтакте». Депутат добавил, что его супруга ко всему относится ответственно и добросовестно. Он назвал Лену лучшей женой, лучшей мамой и лучшим другом, а также поблагодарил за ее присутствие в его жизни. Колесников написал, что российские воины идут побеждать. А от поддержки семей и близких зависит дух бойцов и победа. Депутат получил повестку 19 ноября. Согласно указаниям, он 21 числа должен прибыть в распоряжение командующего восьмой армии РФ. Он стал вторым челябинским депутатом Госдумы, который отправился на фронт. Первым в зону СВО отправился Олег Голиков. На сегодняшний день он проходит службу под командованием Юрия «Ангела» Гагарина в Мариупольско-Хинганском 9-м гвардейском отдельном штурмовом полку морской пехоты.