Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников обратился к супруге Лене перед отъездом на боевое слаживание и последующей отправкой на фронт. В социальных сетях депутат поблагодарил жену за счастливые годы семейной жизни.
«Вот уже три десятка лет мы идем по жизни вместе. И все эти годы ты всегда и во всем меня поддерживала, помогала, а главное — верила в меня. Для мужчины это важно. Ты веришь в меня и сейчас, держишься, все понимаешь и со всем справляешься», — написал Колесников на своей странице в «ВКонтакте».
Депутат добавил, что его супруга ко всему относится ответственно и добросовестно. Он назвал Лену лучшей женой, лучшей мамой и лучшим другом, а также поблагодарил за ее присутствие в его жизни. Колесников написал, что российские воины идут побеждать. А от поддержки семей и близких зависит дух бойцов и победа.
Депутат получил повестку 19 ноября. Согласно указаниям, он 21 числа должен прибыть в распоряжение командующего восьмой армии РФ. Он стал вторым челябинским депутатом Госдумы, который отправился на фронт. Первым в зону СВО отправился Олег Голиков. На сегодняшний день он проходит службу под командованием Юрия «Ангела» Гагарина в Мариупольско-Хинганском 9-м гвардейском отдельном штурмовом полку морской пехоты.
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