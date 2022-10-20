Курганец оставил бизнес и пошел защищать Родину

Житель Курганской области рассказал, что 20 лет назад проходил «учебку» в Елани (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Самозанятый житель Курганской области Евгений оставил бизнес и отправился защищать Родину. Сейчас мужчина находится в воинской части в Елани (Свердловская область). Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«До частичной мобилизации был самозанятым. Работал компьютерным мастером. Повестку получил сам, в сельском совете. Первая моя реакция была „Надо так надо. Кто, если не мы?“. Отец меня поддержал», — сообщил 42-летний мужчина. Срочную службу Евгений проходил в 2001—2003 годах в Волгоградской области, был командиром танка.

Перед срочной службой Евгений уже проходил «учебку» в Елани. «Вернулся сюда через 20 лет. Живем в палаточном городке. В палатках тепло», — рассказал он. Курганец также добавил, что попал в роту материального обеспечения. С родственниками общается по телефону. Некоторые приезжают к нему в гости в воинскую часть.

Ранее URA.RU писало, что курганец, получивший ранение в ходе минометного обстрела на спецоперации в Донбассе, хочет быстрее вернуться на фронт. Боец рассказал, что изначально он служил в артиллерии, но, когда приехал на спецоперацию, попросился в разведку. Еще один житель Курганской области, раненный в ходе СВО, пошел добровольцем вслед за мобилизованным братом.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, в планах России нет оккупации территории этой страны.