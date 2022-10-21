21 октября 2022

Дипломат РФ сообщил о растущем потоке иностранных наемников на Украине

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Большая часть иностранных наемников на Украине из Польши, Британии, США и Грузии, заявил Константин Гаврилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поток иностранных наемников, прибывающих на Украину, в последние месяцы увеличивается. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется все больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском», — передает слова Константина Гаврилова ТАСС. Дипломат уточнил, что в основном это наемники из Британии, Польши, США и Грузии.

Гаврилов подчеркнул, что страны Запада отрицают все эти факты, однако поток наемников на Украину вновь стал нарастать. «Мы предупреждаем, что это очень опасно. НАТО становится стороной конфликта», — заключил он.

Ранее пленный украинский разведчик рассказал о нахождении более 100 иностранных боевиков в Харьковской области. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что наемники из 34 стран вмешались в конфликт на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

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Поток иностранных наемников, прибывающих на Украину, в последние месяцы увеличивается. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24». «Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется все больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском», — передает слова Константина Гаврилова ТАСС. Дипломат уточнил, что в основном это наемники из Британии, Польши, США и Грузии. Гаврилов подчеркнул, что страны Запада отрицают все эти факты, однако поток наемников на Украину вновь стал нарастать. «Мы предупреждаем, что это очень опасно. НАТО становится стороной конфликта», — заключил он. Ранее пленный украинский разведчик рассказал о нахождении более 100 иностранных боевиков в Харьковской области. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что наемники из 34 стран вмешались в конфликт на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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