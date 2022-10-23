Военный эксперт рассказал о зеркальном ответе России на взрывы на «Северных потоках»

Политолог Подберезкин: у России есть возможность ответить на диверсии на «Северных потоках»

23 октября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Подберезкин заявил, что теракт на «Северных потоках» требует ответных мер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия благодаря диверсионным технологиям могла бы нарушить связь между Европой и США в качестве ответа на подрыв трубопровода «Северный поток». Об этом заявил директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин. «У нас есть масса возможностей [нанести ответный удар]. Например, можно нарушить атлантические коммуникации, связь между Европой и Америкой. Ведь по дну проходят десятки всевозможных кабелей — телефония, интернет, в том числе так называемые закрытые кабели», — передают слова Подберезкина argumenti.ru. Также эксперт добавил, что в России существуют собственные диверсионные технологии, так что для ответных мер у РФ есть немало возможностей. Он также отметил тот факт, что теракт на трубопроводе определенно требует ответных мер, однако все зависит от «соответствующего политического решения». Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. На трубопроводе упало давление и была обнаружена утечка газа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у США был мотив для подрыва на нитках газопроводов «Северного потока». Лидер политической партии «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо также заявил, что к диверсии причастен Запад. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков заявил, что потери России после аварии на «Северном потоке» составят сотни миллионов евро.

Россия благодаря диверсионным технологиям могла бы нарушить связь между Европой и США в качестве ответа на подрыв трубопровода «Северный поток». Об этом заявил директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин. «У нас есть масса возможностей [нанести ответный удар]. Например, можно нарушить атлантические коммуникации, связь между Европой и Америкой. Ведь по дну проходят десятки всевозможных кабелей — телефония, интернет, в том числе так называемые закрытые кабели», — передают слова Подберезкина argumenti.ru. Также эксперт добавил, что в России существуют собственные диверсионные технологии, так что для ответных мер у РФ есть немало возможностей. Он также отметил тот факт, что теракт на трубопроводе определенно требует ответных мер, однако все зависит от «соответствующего политического решения». Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. На трубопроводе упало давление и была обнаружена утечка газа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у США был мотив для подрыва на нитках газопроводов «Северного потока». Лидер политической партии «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо также заявил, что к диверсии причастен Запад. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков заявил, что потери России после аварии на «Северном потоке» составят сотни миллионов евро.