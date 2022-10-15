Итальянский политик раскрыл, кто совершил теракт на «Северных потоках»

Нападение на «Северные потоки» совершил Запад. Об этом с уверенностью сообщил лидер антисистемной политической партии «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо.
«Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу „Северного потока“. (Правда — ред. URA.RU) начинает выходить на поверхность. […] Атаки совершены Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России. Правда понемногу, постепенно выходит наружу», — сказал политик, передает РИА «Новости».
В конце октября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. На момент аварии в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» находилось около 800 млн кубометров газа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсия на нитках газопровода «Северный поток» является терактом.
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Нападение на «Северные потоки» совершил Запад. Об этом с уверенностью сообщил лидер антисистемной политической партии «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо. «Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу „Северного потока“. (Правда — ред. URA.RU) начинает выходить на поверхность. […] Атаки совершены Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России. Правда понемногу, постепенно выходит наружу», — сказал политик, передает РИА «Новости». В конце октября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. На момент аварии в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» находилось около 800 млн кубометров газа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсия на нитках газопровода «Северный поток» является терактом.