Немецкие ученые доказали лабораторное происхождение коронавируса

24 октября 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Коронавирус на 99,9% создан в лаборатории, утверждают ученые Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Группа из трех ученых из Германии утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Об этом сообщил портал немецкого телеканала n-tv. «В сочетании с другими молекулярными доказательствами наши результаты показывают, что 99,9 процента этого вируса является искусственной, вероятно, манипулируемой копией природного вируса», — рассказал порталу исследователь в области иммунологии Валентин Бруттель. Ученые утверждают, что таким образом нашли доказательства лабораторного возникновения вируса. Исследователи нашли в геноме Sars-CoV-2 своеобразные «отпечатки пальцев» в виде регулярно повторяющегося паттерна. Бруттель сообщил, что лаборатории, которые разрабатывают синтетические вирусы, сначала собирают геном из отдельных блоков ДНК. Поэтому часто используемые блоки создают характерный узор. Предварительные результаты показали, что вероятность того, что естественная эволюция создала такие паттерны случайно, составляет не более одного к ста. Исследование позволяет выдвинуть гипотезу о том, что Sars-CoV-2 мог быть выпущен в Ухани «в результате лабораторной аварии, которая в конечном итоге вызвала глобальную пандемию». Ранее комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet предположила, что COVID-19 мог появиться в результате инцидента, связанного с исследованием в лабораторных условиях. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также допустил, что причиной пандемии коронавируса могла быть утечка из лаборатории. По другой версии, вирус мог эволюционировать в теле одного из китайских шахтеров, которые разгребали помет летучих мышей, сообщала The Telegraph. Однако, по мнению вирусолога Петра Чумакова, на искусственное создание COVID-19 указывает быстрое распространение среди людей. Ученый объяснял, что естественные вирусы очень долго приживаются к человеческой популяции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа из трех ученых из Германии утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Об этом сообщил портал немецкого телеканала n-tv. «В сочетании с другими молекулярными доказательствами наши результаты показывают, что 99,9 процента этого вируса является искусственной, вероятно, манипулируемой копией природного вируса», — рассказал порталу исследователь в области иммунологии Валентин Бруттель. Ученые утверждают, что таким образом нашли доказательства лабораторного возникновения вируса. Исследователи нашли в геноме Sars-CoV-2 своеобразные «отпечатки пальцев» в виде регулярно повторяющегося паттерна. Бруттель сообщил, что лаборатории, которые разрабатывают синтетические вирусы, сначала собирают геном из отдельных блоков ДНК. Поэтому часто используемые блоки создают характерный узор. Предварительные результаты показали, что вероятность того, что естественная эволюция создала такие паттерны случайно, составляет не более одного к ста. Исследование позволяет выдвинуть гипотезу о том, что Sars-CoV-2 мог быть выпущен в Ухани «в результате лабораторной аварии, которая в конечном итоге вызвала глобальную пандемию». Ранее комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet предположила, что COVID-19 мог появиться в результате инцидента, связанного с исследованием в лабораторных условиях. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также допустил, что причиной пандемии коронавируса могла быть утечка из лаборатории. По другой версии, вирус мог эволюционировать в теле одного из китайских шахтеров, которые разгребали помет летучих мышей, сообщала The Telegraph. Однако, по мнению вирусолога Петра Чумакова, на искусственное создание COVID-19 указывает быстрое распространение среди людей. Ученый объяснял, что естественные вирусы очень долго приживаются к человеческой популяции.