23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Детей эвакуировали из детсада в ЯНАО из-за замыкания счетчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, последствия пожара, улица рассветная
Из детсада эвакуировали 117 детей Фото:

В детском саду «Виниклюзия» в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло короткое замыкание электрического счетчика, из-за чего из учреждения эвакуировали 117 детей. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ЯНАО.

«ПСЧ г. Новый Уренгой 13:05 выехали на короткое замыкание эл. счетчика, без последующего горения в ДС „Виниклюзия“, адрес: г. Новый Уренгой, ул. В.Я.Петуха, д. 1. Руководством детсада проведена эвакуация 117 детей и 7 человек персонала», — сообщили агентству.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В детском саду «Виниклюзия» в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло короткое замыкание электрического счетчика, из-за чего из учреждения эвакуировали 117 детей. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ЯНАО. «ПСЧ г. Новый Уренгой 13:05 выехали на короткое замыкание эл. счетчика, без последующего горения в ДС „Виниклюзия“, адрес: г. Новый Уренгой, ул. В.Я.Петуха, д. 1. Руководством детсада проведена эвакуация 117 детей и 7 человек персонала», — сообщили агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...