Детей эвакуировали из детсада в ЯНАО из-за замыкания счетчика

Из детсада эвакуировали 117 детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В детском саду «Виниклюзия» в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло короткое замыкание электрического счетчика, из-за чего из учреждения эвакуировали 117 детей. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ЯНАО.

«ПСЧ г. Новый Уренгой 13:05 выехали на короткое замыкание эл. счетчика, без последующего горения в ДС „Виниклюзия“, адрес: г. Новый Уренгой, ул. В.Я.Петуха, д. 1. Руководством детсада проведена эвакуация 117 детей и 7 человек персонала», — сообщили агентству.