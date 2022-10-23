Тюменцам предлагают работать дальнобойщиками ради отсрочки от мобилизации

24 октября 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Водителям тягачей обещают оформить мобилизационную бронь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Транспортная компания из Екатеринбурга предлагает тюменцам стать водителями-экспедиторами, обещая сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter. «Требуется водитель-экспедитор категории СЕ. Заработная плата от 90 000 до 140 000 рублей на руки. Мы предлагаем бронирование по воинскому учету (отсрочка от мобилизации)», — говорится в вакансии екатеринбургского ООО «Радо», размещенной на HeadHunter. Соискателям также предлагают официальное трудоустройство, оплату дороги на работу и обратно, и дополнительные выплаты за экономию топлива. Взамен дальнобойщики должны будут перевозить грузы и работать с путевыми листами. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат те, кто находится в запасе, однако для ряда граждан предусмотрена бронь. Это зависит от их профессии и образования, а также работы в стратегически важных компаниях.

Транспортная компания из Екатеринбурга предлагает тюменцам стать водителями-экспедиторами, обещая сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter. «Требуется водитель-экспедитор категории СЕ. Заработная плата от 90 000 до 140 000 рублей на руки. Мы предлагаем бронирование по воинскому учету (отсрочка от мобилизации)», — говорится в вакансии екатеринбургского ООО «Радо», размещенной на HeadHunter. Соискателям также предлагают официальное трудоустройство, оплату дороги на работу и обратно, и дополнительные выплаты за экономию топлива. Взамен дальнобойщики должны будут перевозить грузы и работать с путевыми листами. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат те, кто находится в запасе, однако для ряда граждан предусмотрена бронь. Это зависит от их профессии и образования, а также работы в стратегически важных компаниях.