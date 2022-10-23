23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Тюменцам предлагают работать дальнобойщиками ради отсрочки от мобилизации

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Виды Челябинской области, фура, тягач, грузовик, дальнобойщики, перевозка грузов, дальнобой
Водителям тягачей обещают оформить мобилизационную бронь Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Транспортная компания из Екатеринбурга предлагает тюменцам стать водителями-экспедиторами, обещая сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter.

«Требуется водитель-экспедитор категории СЕ. Заработная плата от 90 000 до 140 000 рублей на руки. Мы предлагаем бронирование по воинскому учету (отсрочка от мобилизации)», — говорится в вакансии екатеринбургского ООО «Радо», размещенной на HeadHunter.

Соискателям также предлагают официальное трудоустройство, оплату дороги на работу и обратно, и дополнительные выплаты за экономию топлива. Взамен дальнобойщики должны будут перевозить грузы и работать с путевыми листами.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат те, кто находится в запасе, однако для ряда граждан предусмотрена бронь. Это зависит от их профессии и образования, а также работы в стратегически важных компаниях.

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Транспортная компания из Екатеринбурга предлагает тюменцам стать водителями-экспедиторами, обещая сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter. «Требуется водитель-экспедитор категории СЕ. Заработная плата от 90 000 до 140 000 рублей на руки. Мы предлагаем бронирование по воинскому учету (отсрочка от мобилизации)», — говорится в вакансии екатеринбургского ООО «Радо», размещенной на HeadHunter. Соискателям также предлагают официальное трудоустройство, оплату дороги на работу и обратно, и дополнительные выплаты за экономию топлива. Взамен дальнобойщики должны будут перевозить грузы и работать с путевыми листами. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат те, кто находится в запасе, однако для ряда граждан предусмотрена бронь. Это зависит от их профессии и образования, а также работы в стратегически важных компаниях.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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