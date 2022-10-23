Курганцы отказались от сбора денег на танк, чтобы купить более дешевую бронемашину «Тигр». Видео

24 октября 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Курганской области будут собирать 8 млн рублей на бронеавтомобиль «Тигр» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы из Курганской области решили отказаться от идеи сбора денег на танк или БМП-3, чтобы приобрести бронемашину «Тигр». По словам руководителя общественной организации «Добрая земля» Александра Пылкова, данное решение связано с тем, что бронемашина гораздо дешевле. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Мы посоветовались со знающими людьми, специалистами и решили, что будем собирать деньги на военную бронемашину „Тигр“. Потому что он стоит в районе 8 миллионов рублей. Я думаю, что это смешная сумма для Курганской области. Уверен, что соберем ее очень быстро. Этот символ [бронемашина] единства народа и армии надо купить в первую очередь. А уже потом собирать деньги на танки, БМП и так далее», — сказал Пылков. По его словам, стоимость «Тигра» в десять раз меньше, чем боевой машины пехоты, которая стоит 85 миллионов рублей. Крмое того, он отметил, что БМП-3 сейчас хватает на фронте. Ранее URA.RU писало, что курганцы решили купить танк или БМП-3, чтобы отправить военную технику на Донбасс. Позже стало известно, что курганский духовник «Царьграда» благословил сбор денег на бронемашину для бойцов СВО. О начале военной спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Добровольцы из Курганской области решили отказаться от идеи сбора денег на танк или БМП-3, чтобы приобрести бронемашину «Тигр». По словам руководителя общественной организации «Добрая земля» Александра Пылкова, данное решение связано с тем, что бронемашина гораздо дешевле. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Мы посоветовались со знающими людьми, специалистами и решили, что будем собирать деньги на военную бронемашину „Тигр“. Потому что он стоит в районе 8 миллионов рублей. Я думаю, что это смешная сумма для Курганской области. Уверен, что соберем ее очень быстро. Этот символ [бронемашина] единства народа и армии надо купить в первую очередь. А уже потом собирать деньги на танки, БМП и так далее», — сказал Пылков. По его словам, стоимость «Тигра» в десять раз меньше, чем боевой машины пехоты, которая стоит 85 миллионов рублей. Крмое того, он отметил, что БМП-3 сейчас хватает на фронте. Ранее URA.RU писало, что курганцы решили купить танк или БМП-3, чтобы отправить военную технику на Донбасс. Позже стало известно, что курганский духовник «Царьграда» благословил сбор денег на бронемашину для бойцов СВО. О начале военной спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.