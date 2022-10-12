Курганец собирает деньги на танк для бойцов, участвующих в спецоперации. Видео

13 октября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

По словам добровольца, к акции по сбору денег на танк уже присоединилось более 10 человек (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Кургана Александр Пылков, являющийся руководителем благотворительной организации «Добрая земля», решил начать собирать деньги на танк для бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Танк на фронт. Это желание не только мое, но и многих моих друзей. Мы бы хотели отдать свою заработную плату за один рабочий день в месяц на танк или БМП-3. Наши парни на передовой защищают нас от фашистов, а мы должны быть крепким и надежным тылом для них. Поэтому мы тоже хотим быть полезными. Я один из первых готов сброситься на такой танк. Мы будем первые и надеемся, что станем примером для поддержки наших ребят», — сказал Пылков. По его словам, он и другие добровольцы планируют отработать день в пользу фронта уже в эту субботу. «Наша средняя зарплата равна 2 000 рублей. Нас уже больше 10 человек. Если вся страна также сделает, то мы быстро соберем деньги на танк или БМП. Я вас уверяю, что мы победим быстрее», — добавил Пылков. По данным добровольца, БМП-3 стоит 84 миллиона рублей. Доброволец также отметил, что хочет, чтобы танк отправился на фронт с надписью «Курган — город-герой». По словам курганца, ему было бы спокойнее спать, зная что такой танк защищает рубежи нашей Родины. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского оборонного завода хотят отдать часть зарплат для помощи бойцам в Донбассе. Для того, чтобы помочь военным, добровольцы готовы отработать одну смену бесплатно. Также сообщалось, что курганские полицейские собрали 1,5 миллиона рублей для мобилизованных бойцов. Курганские власти покупают военное оборудование, квадрокоптеры и военные термосы. Кроме этого, в Курганской области активно работают пункты сбора гуманитарной помощи. Местные жители активно собирают для военных газовые баллоны, аптечки, продукты питания, экипировку и инструменты. О начале специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. Позже была объявлена частичная мобилизация. Для решения задач СВО планируют призвать около 300 тысяч человек из запаса. В первую очередь призовут тех, кто уже отслужил в армии, имеет боевой опыт и военные специальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана Александр Пылков, являющийся руководителем благотворительной организации «Добрая земля», решил начать собирать деньги на танк для бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Танк на фронт. Это желание не только мое, но и многих моих друзей. Мы бы хотели отдать свою заработную плату за один рабочий день в месяц на танк или БМП-3. Наши парни на передовой защищают нас от фашистов, а мы должны быть крепким и надежным тылом для них. Поэтому мы тоже хотим быть полезными. Я один из первых готов сброситься на такой танк. Мы будем первые и надеемся, что станем примером для поддержки наших ребят», — сказал Пылков. По его словам, он и другие добровольцы планируют отработать день в пользу фронта уже в эту субботу. «Наша средняя зарплата равна 2 000 рублей. Нас уже больше 10 человек. Если вся страна также сделает, то мы быстро соберем деньги на танк или БМП. Я вас уверяю, что мы победим быстрее», — добавил Пылков. По данным добровольца, БМП-3 стоит 84 миллиона рублей. Доброволец также отметил, что хочет, чтобы танк отправился на фронт с надписью «Курган — город-герой». По словам курганца, ему было бы спокойнее спать, зная что такой танк защищает рубежи нашей Родины. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского оборонного завода хотят отдать часть зарплат для помощи бойцам в Донбассе. Для того, чтобы помочь военным, добровольцы готовы отработать одну смену бесплатно. Также сообщалось, что курганские полицейские собрали 1,5 миллиона рублей для мобилизованных бойцов. Курганские власти покупают военное оборудование, квадрокоптеры и военные термосы. Кроме этого, в Курганской области активно работают пункты сбора гуманитарной помощи. Местные жители активно собирают для военных газовые баллоны, аптечки, продукты питания, экипировку и инструменты. О начале специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. Позже была объявлена частичная мобилизация. Для решения задач СВО планируют призвать около 300 тысяч человек из запаса. В первую очередь призовут тех, кто уже отслужил в армии, имеет боевой опыт и военные специальности.