Курганские депутаты возмутились фильмами с пропагандой ЛГБТ

Татьяна Хильчук заметила фильмы с пропагандой ЛГБТ в доступном массовому зрителю сервисе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Татьяна Хильчук возмутилась доступностью фильмов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) через сервисы, которые прилагаются к телевизорам. Об этом она сказала на комитете по социальной политики при обсуждении вопроса о внесении изменений в федеральный закон №217471-8, передает корреспондент URA.RU.

«Сервис […], который к любому телеку прилагается. Сколько там фильмом про нетрадиционные сексуальные отношения — просто не счесть! Кто этим будет заниматься? Кто будет отслеживать это на территории Курганской области? Фильмы, которые мне на глаза попадались можно назвать пропагандой, там все „красиво“», — сказала Татьяна Хильчук. Коллеги поддержали возмущения и вопросы депутата.

Депутат Валерий Порубов предположил, что уполномоченные органы будут определены после принятия изменений в федеральный закон №217471-8 «О внесении изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации и отдельные законодательные акты РФ в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений». Он пояснил, что представленный проект закона устанавливает механизм защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также для защиты детей от деструктивной информации. Комитет решил рекомендовать облдуме поддержать принятие проекта федерального закона №217471-8.

Ранее URA.RU писало, что в Государственную думу РФ внесли законопроект о пресечении пропаганды отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил штрафовать россиян на 10 млн рублей за распространение ЛГБТ, о чем он сообщил в своем telegram-канале.