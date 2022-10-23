Курганец, служивший на границе с Украиной, советует не брать телефоны из-за спутников

24 октября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Мобилизованным курганцам не советуют брать с собой телефоны из-за украинских спутников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кургане сотрудник охранной организации, который служил на границе с Украиной, посоветовал мобилизованным не брать с собой телефоны. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU пока находился рядом с пунктом сбора у городской школы искусств имени Громова. «У меня есть боевой опыт. В 2018 году служил на границе с Украиной. Поэтому знаю, что нужно брать, что — нет. Боевые действия сейчас идут с помощью технологий. Например, наводки Украина ведет через спутники. Правильно, что не берут с собой телефоны», — подчеркнул мобилизованный. Мужчина говорит, что обязательно нужно с собой взять котелок, хороший спальный мешок и фольгированную пенку, которая хорошо отдает тепло. Мужчина рассказал, что до получения повестки в рамках частичной мобилизации работал в охране. «Повестку принесли в конце сентября на работу. Мама нормально эту восприняла. Единственное, с девушкой не успели расписаться до моей отправки», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана с опытом боевых действий посоветовал землякам при отправке в военные части взять скотч или изоленту. По его словам, небольшой рулон фиксирующей ленты может оказаться полезным в походных условиях. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и денационализации Украины.

В Кургане сотрудник охранной организации, который служил на границе с Украиной, посоветовал мобилизованным не брать с собой телефоны. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU пока находился рядом с пунктом сбора у городской школы искусств имени Громова. «У меня есть боевой опыт. В 2018 году служил на границе с Украиной. Поэтому знаю, что нужно брать, что — нет. Боевые действия сейчас идут с помощью технологий. Например, наводки Украина ведет через спутники. Правильно, что не берут с собой телефоны», — подчеркнул мобилизованный. Мужчина говорит, что обязательно нужно с собой взять котелок, хороший спальный мешок и фольгированную пенку, которая хорошо отдает тепло. Мужчина рассказал, что до получения повестки в рамках частичной мобилизации работал в охране. «Повестку принесли в конце сентября на работу. Мама нормально эту восприняла. Единственное, с девушкой не успели расписаться до моей отправки», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана с опытом боевых действий посоветовал землякам при отправке в военные части взять скотч или изоленту. По его словам, небольшой рулон фиксирующей ленты может оказаться полезным в походных условиях. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и денационализации Украины.