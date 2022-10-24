Небензя: Россия обвинит Украину в ядерном терроризме в случае подрыва «грязной бомбы» 25 октября 2022 в 02:24 Размер текста - 17 + РФ обвинит Украину в ядерном терроризме при подрыве «грязной бомбы», заявил Василий Небензя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия расценит применение «грязной бомбы» Украиной как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОООН Василий Небензя в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу. «Применение „грязной бомбы“ киевским режимом» будет рассматриваться как акт ядерного терроризма, говорится в письме Василия Небензи Антониу Гутеррешу. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. РФ запросила у СБ ООН проведение обсуждения возможной провокации Киева по взрыву «грязной бомбы». Россия расценит применение «грязной бомбы» Украиной как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОООН Василий Небензя в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу. «Применение „грязной бомбы“ киевским режимом» будет рассматриваться как акт ядерного терроризма, говорится в письме Василия Небензи Антониу Гутеррешу. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. РФ запросила у СБ ООН проведение обсуждения возможной провокации Киева по взрыву «грязной бомбы». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям