24 октября 2022

Небензя: Россия обвинит Украину в ядерном терроризме в случае подрыва «грязной бомбы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., инсталляция противников захоронения оят
РФ обвинит Украину в ядерном терроризме при подрыве «грязной бомбы», заявил Василий Небензя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия расценит применение «грязной бомбы» Украиной как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОООН Василий Небензя в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу.

«Применение „грязной бомбы“ киевским режимом» будет рассматриваться как акт ядерного терроризма, говорится в письме Василия Небензи Антониу Гутеррешу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. РФ запросила у СБ ООН проведение обсуждения возможной провокации Киева по взрыву «грязной бомбы».

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия расценит применение «грязной бомбы» Украиной как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОООН Василий Небензя в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу. «Применение „грязной бомбы“ киевским режимом» будет рассматриваться как акт ядерного терроризма, говорится в письме Василия Небензи Антониу Гутеррешу. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. РФ запросила у СБ ООН проведение обсуждения возможной провокации Киева по взрыву «грязной бомбы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...