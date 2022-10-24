Небензя: Россия обвинит Украину в ядерном терроризме в случае подрыва «грязной бомбы»

РФ обвинит Украину в ядерном терроризме при подрыве «грязной бомбы», заявил Василий Небензя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия расценит применение «грязной бомбы» Украиной как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОООН Василий Небензя в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу.
«Применение „грязной бомбы“ киевским режимом» будет рассматриваться как акт ядерного терроризма, говорится в письме Василия Небензи Антониу Гутеррешу. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. РФ запросила у СБ ООН проведение обсуждения возможной провокации Киева по взрыву «грязной бомбы».
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