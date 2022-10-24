ТАСС: Россия запросила у СБ ООН обсуждение планов Киева по использованию «грязной бомбы»

Россия запросила обсуждение информации о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы» в Совете Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в организации.
«Обсуждение пройдет после заседания Совета Безопасности по Сирии (25 октября — прим. ред.)», — уверяет собеседник агентства. Уточняется, что дискуссия пройдет в закрытом формате.
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Россия запросила обсуждение информации о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы» в Совете Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в организации. «Обсуждение пройдет после заседания Совета Безопасности по Сирии (25 октября — прим. ред.)», — уверяет собеседник агентства. Уточняется, что дискуссия пройдет в закрытом формате. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом своим коллегам из США, Франции, Британии и Турции. Российское оборонное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Киевом. Украинский политик и управленец Владимир Олейник объяснил, как подрыв «грязной бомбы» спасет администрацию президента США, передает телеканал 360.