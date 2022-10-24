«Коммерсант»: крушение самолета в Иркутске произошло из-за отравления пилотов

25 октября 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Пилоты истребителя Су-30СМ, который потерпел крушение в Иркутске, потеряли сознание из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Одновременный обморок у летчиков могло вызвать отравление кислородом. По данным «Коммерсанта», пилоты Су-30СМ потеряли сознание во время управления истребителем из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Специалисты считают, что проблемой для экипажа стал недостаток кислорода или, наоборот, его избыток. Ранее истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске. Оба пилота воздушного судна погибли. В экстренных службах заявили, что летчики не отвели самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания. СК России рассматривает в качестве основных версий происшествия отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.