24 октября 2022

«Коммерсант»: крушение самолета в Иркутске произошло из-за отравления пилотов

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Пилоты Су-30СМ могли отравиться кислородом, из-за чего самолет потерпел крушение Фото:
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В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Пилоты истребителя Су-30СМ, который потерпел крушение в Иркутске, потеряли сознание из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Одновременный обморок у летчиков могло вызвать отравление кислородом.

По данным «Коммерсанта», пилоты Су-30СМ потеряли сознание во время управления истребителем из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Специалисты считают, что проблемой для экипажа стал недостаток кислорода или, наоборот, его избыток.

Ранее истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске. Оба пилота воздушного судна погибли. В экстренных службах заявили, что летчики не отвели самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания. СК России рассматривает в качестве основных версий происшествия отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.

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Пилоты истребителя Су-30СМ, который потерпел крушение в Иркутске, потеряли сознание из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Одновременный обморок у летчиков могло вызвать отравление кислородом. По данным «Коммерсанта», пилоты Су-30СМ потеряли сознание во время управления истребителем из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Специалисты считают, что проблемой для экипажа стал недостаток кислорода или, наоборот, его избыток. Ранее истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске. Оба пилота воздушного судна погибли. В экстренных службах заявили, что летчики не отвели самолет от жилых домов из-за возможной потери сознания. СК России рассматривает в качестве основных версий происшествия отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.
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