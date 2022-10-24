Курганским чиновникам узаконили гарантии в случае призыва по частичной мобилизации

Курганские чиновники, призванные по частичной мобилизации, будут иметь особые гарантии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Курганской области принят закон, который закрепляет за госслужащими особые гарантии в том случае, если их призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания областной думы.

«Закон устанавливает дополнительные гарантии для государственных служащих в связи с постановкой на военную службу по мобилизации и заключении контрактов при прохождении военной службы, либо добровольном содействии выполнении задач Военных вооруженных сил РФ», — докладывал председатель комитета по законодательству и государственному строительству Курганской облдумы Федор Ярославцев. Закон принят в двух чтениях.

До этого URA.RU писало, что данный закон закрепляет дополнительные гарантии за госслужащими в связи с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации. Им сохранят должности государственной гражданской службы, в период несения воинской службы им будут засчитывать стаж госслужбы. Также предусматриваются особые гарантии в связи с выходом после окончания участия в военных действиях.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.