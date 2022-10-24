24 октября 2022

Губернатор Шумков дал личное поручение главе курганского округа

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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков обратил внимание на работу с населением Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение главе Целинного муниципального округа Александру Сытову активно работать с местными жителями и следить за сохранением построенных объектов. Об этом рассказал сам Сытов.

«На последних визитах он акцентировал внимание [на том, чтобы] больше и активнее работать с населением. В частности, спрашивать советы и призывать сохранять ту работу, которая делается», — сообщил Сытов во время трансляции, опубликованной 25 октября в группе Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Во время интервью Сытов поблагодарил губернатора за поддержку и внимание к округу. После своего визита в округ Шумков добавил еще 4 млн рублей на строительство стадиона на территории целинной школы. «Сделано много во всей Курганской области, то есть создаются скверы, парки. Люди видят эти изменения, а самое главное, активно практически все принимают участие», — добавил Сытов.

Ранее Шумков заявил, что ему очень нравится общение с людьми. Это является для него «глотком воздуха» наравне с прогулками по лесу и русской баней.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение главе Целинного муниципального округа Александру Сытову активно работать с местными жителями и следить за сохранением построенных объектов. Об этом рассказал сам Сытов. «На последних визитах он акцентировал внимание [на том, чтобы] больше и активнее работать с населением. В частности, спрашивать советы и призывать сохранять ту работу, которая делается», — сообщил Сытов во время трансляции, опубликованной 25 октября в группе Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Во время интервью Сытов поблагодарил губернатора за поддержку и внимание к округу. После своего визита в округ Шумков добавил еще 4 млн рублей на строительство стадиона на территории целинной школы. «Сделано много во всей Курганской области, то есть создаются скверы, парки. Люди видят эти изменения, а самое главное, активно практически все принимают участие», — добавил Сытов. Ранее Шумков заявил, что ему очень нравится общение с людьми. Это является для него «глотком воздуха» наравне с прогулками по лесу и русской баней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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