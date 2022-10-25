Экс-член комиссии ООН Никулин назвал страны, которые заденет «грязная бомба» Украины

Экс-член комиссии ООН Никулин: 6 стран Европа рискуют пострадать от «грязной бомбы» Украины

25 октября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

«Грязная бомба» может задеть территории Европы, считает Игорь Никулин (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зависимости от мощности и того, откуда будет произведен взрыв «грязной бомбы» Киева, с земли или с неба, в зону поражения могут попасть территории Украины, Польши, Германии, Молдавии, Румынии, Болгарии и даже Греции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «Все зависит от мощности взрывного устройства и где оно будет приведено в действие. Радиус поражения может быть и 100 кв. км, и 1000 кв. км. Если на земле, то заражение радионуклидами будет высоким, но площадь будет небольшая. Если в воздухе, что скорее всего и будет сделано, покрытие может быть в десятки раз увеличено. Сейчас в основном ветер дует с востока, поэтому все это может понести через Украину в Польшу, даже до Германии дойти, Молдавию захватить, Румынию, Болгарию, даже Грецию. То есть до 1,5 тысяч км может быть заражено. Все очень непредсказуемо. Может и территория РФ пострадать, а может и как раз наоборот все пойдет на Запад, откуда и пришло», — объяснил Игорь Никулин. По словам экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, после взрыва «грязной бомбы» территория с высоким уровнем радиации будет непригодна для жизни. «Территория, где высокий уровень радиации, будет непригодна для жизни также, как, например, Чернобыльская зона отчуждения. Хотя животные живут. Если взрыв в одном небольшом участке, то это гораздо проще обеззаразить — снять верхний зараженный слой почвы и снести куда-нибудь в специально отведенные места. А если там 100 или 1000 км, то это, конечно, гораздо сложнее. Плюс все зависит от атмосферных осадков. Если дождь пройдет, это одна ситуация, если все унесет ветром, то другая», — добавил Никулин. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. По словам постоянного представителя РФ при ОООН Василия Небензя в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу, это будет расценено как акт ядерного терроризма.

В зависимости от мощности и того, откуда будет произведен взрыв «грязной бомбы» Киева, с земли или с неба, в зону поражения могут попасть территории Украины, Польши, Германии, Молдавии, Румынии, Болгарии и даже Греции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «Все зависит от мощности взрывного устройства и где оно будет приведено в действие. Радиус поражения может быть и 100 кв. км, и 1000 кв. км. Если на земле, то заражение радионуклидами будет высоким, но площадь будет небольшая. Если в воздухе, что скорее всего и будет сделано, покрытие может быть в десятки раз увеличено. Сейчас в основном ветер дует с востока, поэтому все это может понести через Украину в Польшу, даже до Германии дойти, Молдавию захватить, Румынию, Болгарию, даже Грецию. То есть до 1,5 тысяч км может быть заражено. Все очень непредсказуемо. Может и территория РФ пострадать, а может и как раз наоборот все пойдет на Запад, откуда и пришло», — объяснил Игорь Никулин. По словам экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, после взрыва «грязной бомбы» территория с высоким уровнем радиации будет непригодна для жизни. «Территория, где высокий уровень радиации, будет непригодна для жизни также, как, например, Чернобыльская зона отчуждения. Хотя животные живут. Если взрыв в одном небольшом участке, то это гораздо проще обеззаразить — снять верхний зараженный слой почвы и снести куда-нибудь в специально отведенные места. А если там 100 или 1000 км, то это, конечно, гораздо сложнее. Плюс все зависит от атмосферных осадков. Если дождь пройдет, это одна ситуация, если все унесет ветром, то другая», — добавил Никулин. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. По словам постоянного представителя РФ при ОООН Василия Небензя в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу, это будет расценено как акт ядерного терроризма.