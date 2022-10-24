24 октября 2022

ЯНАО вошел в топ по доступности услуг мобильной связи в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, мониторы, телефонный разговор, заседание думы, телефон в руках
Ямал занял лидирующие позиции наравне с Москвой и Санкт-Петербургом Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Москва названы лидерами в сфере доступности услуг мобильной связи. Об этом в рамках форума «Спектр» сообщил директор в сфере связи «Главного радиочастотного центра» Андрей Катков.

«Наиболее высокий показатель имеют ЯНАО, Москва, Санкт-Петербург, ряд субъектов ЦФО, СЗФО, УрФО и ПФО», — приводит слова Каткова ТАСС. Он представил на форуме предварительный рейтинг, который составлен с участием Роскомнадзора и представителями мобильных операторов. Среди аутсайдеров названы Республики Алтай, Тыва и Якутия.

Ранее URA.RU писало, что у жителей Салехарда (ЯНАО) плохо ловила связь из-за неисправности на вышке. Об этом сотовый оператор Yota сообщил своим пользователям в СМС-сообщениях.

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Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Москва названы лидерами в сфере доступности услуг мобильной связи. Об этом в рамках форума «Спектр» сообщил директор в сфере связи «Главного радиочастотного центра» Андрей Катков. «Наиболее высокий показатель имеют ЯНАО, Москва, Санкт-Петербург, ряд субъектов ЦФО, СЗФО, УрФО и ПФО», — приводит слова Каткова ТАСС. Он представил на форуме предварительный рейтинг, который составлен с участием Роскомнадзора и представителями мобильных операторов. Среди аутсайдеров названы Республики Алтай, Тыва и Якутия. Ранее URA.RU писало, что у жителей Салехарда (ЯНАО) плохо ловила связь из-за неисправности на вышке. Об этом сотовый оператор Yota сообщил своим пользователям в СМС-сообщениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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