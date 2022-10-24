ЯНАО вошел в топ по доступности услуг мобильной связи в РФ

Ямал занял лидирующие позиции наравне с Москвой и Санкт-Петербургом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Москва названы лидерами в сфере доступности услуг мобильной связи. Об этом в рамках форума «Спектр» сообщил директор в сфере связи «Главного радиочастотного центра» Андрей Катков.

«Наиболее высокий показатель имеют ЯНАО, Москва, Санкт-Петербург, ряд субъектов ЦФО, СЗФО, УрФО и ПФО», — приводит слова Каткова ТАСС. Он представил на форуме предварительный рейтинг, который составлен с участием Роскомнадзора и представителями мобильных операторов. Среди аутсайдеров названы Республики Алтай, Тыва и Якутия.

Ранее URA.RU писало, что у жителей Салехарда (ЯНАО) плохо ловила связь из-за неисправности на вышке. Об этом сотовый оператор Yota сообщил своим пользователям в СМС-сообщениях.