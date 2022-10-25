Байден предупредил Россию о «серьезной ошибке» на Украине

Байден: применение ядерного оружия на Украине станет «серьезной ошибкой» России

26 октября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Россия допустит серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие», — цитирует Джо Байдена CNN. Так он прокомментировал предостережение Минобороны РФ о готовящейся Киевом провокации с применением «грязной бомбы». Также американский лидер подчеркнул, что не утверждает, что Россия собирается провести операцию по применению ядерного оружия на Украине «под ложным флагом». «Мы этого не знаем, но тем не менее это была бы серьезная ошибка», — заключил Байден. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом своим коллегам из США, Франции, Британии и Турции. Также Россия запросила у СБ ООН проведение обсуждения планов Киева по использованию «грязной бомбы». Экс-член комиссии по биооружию ООН Игорь Никулин в беседе с URA.RU перечислил страны Европы, которых могло бы затронуть применение «грязной бомбы» на Украине. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о сигналах о том, что Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы».