Постпред РФ при ООН: Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы»

Украина запаниковала из-за сообщений РФ о провокации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы» из-за сообщений РФ о готовящейся провокации. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Из-за данных РФ о „грязной бомбе“ началась суета. Есть сигналы, что они пытаются „свернуть“ эту программу», — заявили в постпредстве РФ при ООН.
Ранее российская сторона сообщала, что шансы применения «грязной бомбы» Киевом высоки, и у Украины есть все возможности для ее производства. Россия предупредила Запад о готовящейся провокации Киева, призванной для того, чтобы обвинить Россию. Эксперты МАГАТЭ приедут в Киев, чтобы проверить это.
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