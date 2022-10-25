Постпред РФ при ООН: Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы»

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, знак радиации, опасность
Украина запаниковала из-за сообщений РФ о провокации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы» из-за сообщений РФ о готовящейся провокации. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Из-за данных РФ о „грязной бомбе“ началась суета. Есть сигналы, что они пытаются „свернуть“ эту программу», — заявили в постпредстве РФ при ООН.

Ранее российская сторона сообщала, что шансы применения «грязной бомбы» Киевом высоки, и у Украины есть все возможности для ее производства. Россия предупредила Запад о готовящейся провокации Киева, призванной для того, чтобы обвинить Россию. Эксперты МАГАТЭ приедут в Киев, чтобы проверить это.

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Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы» из-за сообщений РФ о готовящейся провокации. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Из-за данных РФ о „грязной бомбе“ началась суета. Есть сигналы, что они пытаются „свернуть“ эту программу», — заявили в постпредстве РФ при ООН. Ранее российская сторона сообщала, что шансы применения «грязной бомбы» Киевом высоки, и у Украины есть все возможности для ее производства. Россия предупредила Запад о готовящейся провокации Киева, призванной для того, чтобы обвинить Россию. Эксперты МАГАТЭ приедут в Киев, чтобы проверить это.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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