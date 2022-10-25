Постпред РФ при ООН: Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы» 25 октября 2022 в 22:50 Размер текста - 17 + Украина запаниковала из-за сообщений РФ о провокации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы» из-за сообщений РФ о готовящейся провокации. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Из-за данных РФ о „грязной бомбе“ началась суета. Есть сигналы, что они пытаются „свернуть“ эту программу», — заявили в постпредстве РФ при ООН. Ранее российская сторона сообщала, что шансы применения «грязной бомбы» Киевом высоки, и у Украины есть все возможности для ее производства. Россия предупредила Запад о готовящейся провокации Киева, призванной для того, чтобы обвинить Россию. Эксперты МАГАТЭ приедут в Киев, чтобы проверить это. Украина собирается свернуть проект «грязной бомбы» из-за сообщений РФ о готовящейся провокации. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Из-за данных РФ о „грязной бомбе“ началась суета. Есть сигналы, что они пытаются „свернуть“ эту программу», — заявили в постпредстве РФ при ООН. Ранее российская сторона сообщала, что шансы применения «грязной бомбы» Киевом высоки, и у Украины есть все возможности для ее производства. Россия предупредила Запад о готовящейся провокации Киева, призванной для того, чтобы обвинить Россию. Эксперты МАГАТЭ приедут в Киев, чтобы проверить это. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям