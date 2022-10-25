Зарубежные авиакомпании вдвое нарастили перелеты в Россию, несмотря на санкции

26 октября 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

С января по сентябрь 2022 года зарубежные авиакомпании перевезли свыше 8,7 млн россиян Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на санкционное давление, иностранные авиакомпании вдове увеличили число перевозок пассажиров в Россию и из нее. Об этом говорится в докладе Росавиации. В период с января по сентябрь 2022 года зарубежные авиакомпании перевезли в Россию и из нее больше 8,7 млн человек, несмотря на санкционное давление, следует из доклада Росавиации, передают «Известия». За аналогичный период 2021 года пассажиропоток россиян составил только 4 млн человек. Источник газеты в Минтрансе РФ заявил, что сейчас в Россию летают 50 зарубежных авиакомпаний из 26, из которых 39 выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские. В 2021 году в РФ летали 69 иностранных перевозчиков из 49 государств, дополняет сервис Aviastats. Страны Евросоюза ввели запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, их страхование и техобслуживание в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. В октябре сообщалось, что в России удвоилось число самолетов, доступных для полетов за границу.

Несмотря на санкционное давление, иностранные авиакомпании вдове увеличили число перевозок пассажиров в Россию и из нее. Об этом говорится в докладе Росавиации. В период с января по сентябрь 2022 года зарубежные авиакомпании перевезли в Россию и из нее больше 8,7 млн человек, несмотря на санкционное давление, следует из доклада Росавиации, передают «Известия». За аналогичный период 2021 года пассажиропоток россиян составил только 4 млн человек. Источник газеты в Минтрансе РФ заявил, что сейчас в Россию летают 50 зарубежных авиакомпаний из 26, из которых 39 выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские. В 2021 году в РФ летали 69 иностранных перевозчиков из 49 государств, дополняет сервис Aviastats. Страны Евросоюза ввели запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, их страхование и техобслуживание в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. В октябре сообщалось, что в России удвоилось число самолетов, доступных для полетов за границу.