25 октября 2022

Зарубежные авиакомпании вдвое нарастили перелеты в Россию, несмотря на санкции

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, флайдубай, flydubai, самолет
С января по сентябрь 2022 года зарубежные авиакомпании перевезли свыше 8,7 млн россиян Фото:
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Несмотря на санкционное давление, иностранные авиакомпании вдове увеличили число перевозок пассажиров в Россию и из нее. Об этом говорится в докладе Росавиации.

В период с января по сентябрь 2022 года зарубежные авиакомпании перевезли в Россию и из нее больше 8,7 млн человек, несмотря на санкционное давление, следует из доклада Росавиации, передают «Известия». За аналогичный период 2021 года пассажиропоток россиян составил только 4 млн человек.

Источник газеты в Минтрансе РФ заявил, что сейчас в Россию летают 50 зарубежных авиакомпаний из 26, из которых 39 выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские. В 2021 году в РФ летали 69 иностранных перевозчиков из 49 государств, дополняет сервис Aviastats.

Страны Евросоюза ввели запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, их страхование и техобслуживание в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. В октябре сообщалось, что в России удвоилось число самолетов, доступных для полетов за границу.

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Несмотря на санкционное давление, иностранные авиакомпании вдове увеличили число перевозок пассажиров в Россию и из нее. Об этом говорится в докладе Росавиации. В период с января по сентябрь 2022 года зарубежные авиакомпании перевезли в Россию и из нее больше 8,7 млн человек, несмотря на санкционное давление, следует из доклада Росавиации, передают «Известия». За аналогичный период 2021 года пассажиропоток россиян составил только 4 млн человек. Источник газеты в Минтрансе РФ заявил, что сейчас в Россию летают 50 зарубежных авиакомпаний из 26, из которых 39 выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские. В 2021 году в РФ летали 69 иностранных перевозчиков из 49 государств, дополняет сервис Aviastats. Страны Евросоюза ввели запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, их страхование и техобслуживание в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. В октябре сообщалось, что в России удвоилось число самолетов, доступных для полетов за границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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