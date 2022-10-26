112: в загородном доме Собчак идут обыски

Накануне был задержан коммерческий директор холдинга телеведущей
В загородном доме телеведущей Ксении Собчак идут обыски. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Дом Собчак, по данным 112, расположен в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье. Туда и пришли силовики.
Накануне коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова задержали по подозрению в вымогательстве. Сама Собчак заявила, что подобные обвинения «просто бред».
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