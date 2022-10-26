112: в загородном доме Собчак идут обыски

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Накануне был задержан коммерческий директор холдинга телеведущей Фото:

В загородном доме телеведущей Ксении Собчак идут обыски. Об этом сообщает telegram-канал 112.

Дом Собчак, по данным 112, расположен в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье. Туда и пришли силовики.

Накануне коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова задержали по подозрению в вымогательстве. Сама Собчак заявила, что подобные обвинения «просто бред».

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В загородном доме телеведущей Ксении Собчак идут обыски. Об этом сообщает telegram-канал 112. Дом Собчак, по данным 112, расположен в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье. Туда и пришли силовики. Накануне коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова задержали по подозрению в вымогательстве. Сама Собчак заявила, что подобные обвинения «просто бред».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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