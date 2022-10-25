Власти подтвердили удорожание проезда в Екатеринбурге

26 октября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Ожидается, что проезд в екатеринбургском транспорте подорожает с 1 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга направили заявку в Региональную энергетическую комиссию на повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга — трамваях, автобусах и троллейбусах — с 1 января 2023 года. Об этом на брифинге заявил вице-мэр по финансам Андрей Корюков, фактически подтвердив инсайд URA.RU от 17 октября. «Повышение платы за проезд на сегодняшний день не входит в понятие бюджета [города на 2023 год] как такового, это дополнительные доходы „Гортранса“. Я знаю, что заявка такая подана, не надо скрывать. Региональная энергетическая комиссия рассматривает эти заявки. В зависимости от того, какие расходы они признают на следующий год, цифры и будут утверждены», — сказал Корюков. Трансляция его выступления велась на сайте горадминистрации. Новость по теме В Екатеринбурге поднимут стоимость проезда Параметры индексации тарифа Корюков не уточнил. Ранее источник URA.RU рассказывал, что, скорее всего, стоимость проезда поднимут с 32-х до 33-х рублей. Это связано с серьезным кризисом в «Гортрансе», который может привести к банкротству предприятия. Предыдущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга было в феврале. Тогда стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей (то есть как в метро). Чтобы сгладить эффект от реформы, власти ввели единый проездной на все виды транспорта.

Власти Екатеринбурга направили заявку в Региональную энергетическую комиссию на повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга — трамваях, автобусах и троллейбусах — с 1 января 2023 года. Об этом на брифинге заявил вице-мэр по финансам Андрей Корюков, фактически подтвердив инсайд URA.RU от 17 октября. «Повышение платы за проезд на сегодняшний день не входит в понятие бюджета [города на 2023 год] как такового, это дополнительные доходы „Гортранса“. Я знаю, что заявка такая подана, не надо скрывать. Региональная энергетическая комиссия рассматривает эти заявки. В зависимости от того, какие расходы они признают на следующий год, цифры и будут утверждены», — сказал Корюков. Трансляция его выступления велась на сайте горадминистрации. Параметры индексации тарифа Корюков не уточнил. Ранее источник URA.RU рассказывал, что, скорее всего, стоимость проезда поднимут с 32-х до 33-х рублей. Это связано с серьезным кризисом в «Гортрансе», который может привести к банкротству предприятия. Предыдущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга было в феврале. Тогда стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей (то есть как в метро). Чтобы сгладить эффект от реформы, власти ввели единый проездной на все виды транспорта.