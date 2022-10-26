Шойгу сообщил о тренировке ВС РФ по нанесению ядерного удара

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Министр обороны РФ сообщил о тренировке ВС РФ массированного ядерного удара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России провела тренировку по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника», — сказал Шойгу. Трансляция его выступления велась телеканалом «Россия 24».

Ранее Шойгу и российские власти предостерегали страны Запада о создании Украиной «грязной бомбы». А также о планах Киева обвинить в ударе Россию, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России предоставить мировому сообществу «достоверные факты» этого, сообщает телеканал 360. Киев, однако, уверяет, что не имеет подобных планов. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило о готовности ответить на провокацию Киева.

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Армия России провела тренировку по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника», — сказал Шойгу. Трансляция его выступления велась телеканалом «Россия 24». Ранее Шойгу и российские власти предостерегали страны Запада о создании Украиной «грязной бомбы». А также о планах Киева обвинить в ударе Россию, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России предоставить мировому сообществу «достоверные факты» этого, сообщает телеканал 360. Киев, однако, уверяет, что не имеет подобных планов. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило о готовности ответить на провокацию Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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