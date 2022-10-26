Под Ишимом (Тюменская область) проходят учебные стрельбы из пушек для мобилизованных бойцов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«Артиллеристы прошли теоретическую подготовку в пункте боевого слаживания и приступили к отработке навыка. Стреляют из противотанковой пушки и гаубицы. В первом случае за четыре минуты четырьмя снарядами нужно поразить две цели. У расчета гаубицы количество снарядов уменьшено до трех, цель одна», — рассказали в инфоцентре подробности обучения.
Власти добавили, что стрельбы продолжаются три дня, батареи тренируются посменно: одни уезжают, другие приезжают. На период практики мобилизованные живут в палаточном лагере.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, она коснется порядка 300 тысяч человек, ранее проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ.
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