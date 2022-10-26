Коммерческий директор Собчак готов частично признать вину и извиниться

Директор Собчак Суханов заявил, что готов признать получение от «Ростеха» 800 тысяч рублей

Кирилл Суханов сделал заявление в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Ксении Собчак

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов частично признать вину по делу о вымогательстве. Он также готов публично извиниться перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Суханов заявил, что готов принести публичные извинения главе „Ростеха“ и признать вину в части получения 800 тысяч рублей», — передает РИА Новости. При этом Суханов утверждает, что не вымогал 11 миллионов рублей.

Ранее Суханов был задержан по делу о вымогательстве в особо крупном размере. По этому же делу был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Также обвиняемой по делу проходит Собчак, которая покинула Россию 26 октября.