Коммерческий директор Собчак готов частично признать вину и извиниться

Директор Собчак Суханов заявил, что готов признать получение от «Ростеха» 800 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по уголовному делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова. Курган, приговор, судья, суд
Кирилл Суханов сделал заявление в суде Фото:
новость из сюжета
Дело Ксении Собчак

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов частично признать вину по делу о вымогательстве. Он также готов публично извиниться перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Суханов заявил, что готов принести публичные извинения главе „Ростеха“ и признать вину в части получения 800 тысяч рублей», — передает РИА Новости. При этом Суханов утверждает, что не вымогал 11 миллионов рублей.

Ранее Суханов был задержан по делу о вымогательстве в особо крупном размере. По этому же делу был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Также обвиняемой по делу проходит Собчак, которая покинула Россию 26 октября.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов частично признать вину по делу о вымогательстве. Он также готов публично извиниться перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. «Суханов заявил, что готов принести публичные извинения главе „Ростеха“ и признать вину в части получения 800 тысяч рублей», — передает РИА Новости. При этом Суханов утверждает, что не вымогал 11 миллионов рублей. Ранее Суханов был задержан по делу о вымогательстве в особо крупном размере. По этому же делу был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Также обвиняемой по делу проходит Собчак, которая покинула Россию 26 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...