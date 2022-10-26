Украина национализирует «Альфа-банк»

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Виды города. Пермь, альфа банк, виды перми
Киев заявил о национализации «Альфа-банка» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Альфа-банк-Украина будет национализирован. Об этом заявила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Вокруг „Альфа-банка“ немного пространства для компромиссов. Позиция такова, что „Альфа-банк“ будет национализирован», — сказала Пидласа. Парламентарий пояснила, что для банка разработан специальный законопроект, который предусматривает выкуп акций со стороны государства за одну гривну. При этом об уходе компании с рынка речи не идет.

Основателем «Альфа-банка» является российский бизнесмен Михаил Фридман. Ранее стало известно, что он хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции. Весной власти Киева разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву.

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Альфа-банк-Украина будет национализирован. Об этом заявила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью украинскому изданию «Телеграф». «Вокруг „Альфа-банка“ немного пространства для компромиссов. Позиция такова, что „Альфа-банк“ будет национализирован», — сказала Пидласа. Парламентарий пояснила, что для банка разработан специальный законопроект, который предусматривает выкуп акций со стороны государства за одну гривну. При этом об уходе компании с рынка речи не идет. Основателем «Альфа-банка» является российский бизнесмен Михаил Фридман. Ранее стало известно, что он хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции. Весной власти Киева разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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