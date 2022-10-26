Украина национализирует «Альфа-банк»

26 октября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Киев заявил о национализации «Альфа-банка» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Альфа-банк-Украина будет национализирован. Об этом заявила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью украинскому изданию «Телеграф». «Вокруг „Альфа-банка“ немного пространства для компромиссов. Позиция такова, что „Альфа-банк“ будет национализирован», — сказала Пидласа. Парламентарий пояснила, что для банка разработан специальный законопроект, который предусматривает выкуп акций со стороны государства за одну гривну. При этом об уходе компании с рынка речи не идет. Основателем «Альфа-банка» является российский бизнесмен Михаил Фридман. Ранее стало известно, что он хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции. Весной власти Киева разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву.

Альфа-банк-Украина будет национализирован. Об этом заявила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью украинскому изданию «Телеграф». «Вокруг „Альфа-банка“ немного пространства для компромиссов. Позиция такова, что „Альфа-банк“ будет национализирован», — сказала Пидласа. Парламентарий пояснила, что для банка разработан специальный законопроект, который предусматривает выкуп акций со стороны государства за одну гривну. При этом об уходе компании с рынка речи не идет. Основателем «Альфа-банка» является российский бизнесмен Михаил Фридман. Ранее стало известно, что он хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции. Весной власти Киева разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву.