Forbes: олигарх Фридман грезит получить гражданство Украины

10 июня 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

По словам Александра Новикова, таким образом Фридман хочет обойти санкции Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский бизнесмен, основатель Альфа-Банка Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции. Об этом доложил глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков. «Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину», — сообщил Новиков в разговоре с Forbes. По его словам, «публичное осуждение» спецоперации выгодно для российских предпринимателей с точки зрения сохранения своих активов. Он объяснил, что получение украинского гражданства и перерегистрация основных активов поможет бизнесменам сохранить сбережения. «Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — добавил он. Новиков подчеркнул, что перерегистрация бизнеса выгодна и Украине, поскольку страна получит дополнительные налоги. Ранее сообщалось, что Великобритания заморозила счета Фридмана. У него возникли проблемы с поиском нового дома, чтобы уехать из Лондона, а также он лишился домработницы. Миллиардер заявлял, что считает несправедливыми санкции против себя. По его словам, он не считает себя национал-предателем. Позже Украина арестовала его активы на сумму более 420 млн долларов США. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых события. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российский бизнесмен, основатель Альфа-Банка Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции. Об этом доложил глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков. «Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину», — сообщил Новиков в разговоре с Forbes. По его словам, «публичное осуждение» спецоперации выгодно для российских предпринимателей с точки зрения сохранения своих активов. Он объяснил, что получение украинского гражданства и перерегистрация основных активов поможет бизнесменам сохранить сбережения. «Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — добавил он. Новиков подчеркнул, что перерегистрация бизнеса выгодна и Украине, поскольку страна получит дополнительные налоги. Ранее сообщалось, что Великобритания заморозила счета Фридмана. У него возникли проблемы с поиском нового дома, чтобы уехать из Лондона, а также он лишился домработницы. Миллиардер заявлял, что считает несправедливыми санкции против себя. По его словам, он не считает себя национал-предателем. Позже Украина арестовала его активы на сумму более 420 млн долларов США. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых события.