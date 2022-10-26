Советник главы офиса Зеленского: ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону

27 октября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Власти Украины признали тяжелое положение на Херсонском направлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Там [на Херсонском направлении] ситуация меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Киев перешел к контрнаступлению на Херсонском направлении, однако Вооруженные силы РФ отбивают все атаки украинских войск. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Власти региона сообщали, что линия движения фронта на подступах к Киева Херсону остановилась, так как «укронацисты не хотят умирать». Как заявлял руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарье, речи об отступлении российской армии не идет.

Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Там [на Херсонском направлении] ситуация меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Киев перешел к контрнаступлению на Херсонском направлении, однако Вооруженные силы РФ отбивают все атаки украинских войск. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Власти региона сообщали, что линия движения фронта на подступах к Киева Херсону остановилась, так как «укронацисты не хотят умирать». Как заявлял руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарье, речи об отступлении российской армии не идет.