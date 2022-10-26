26 октября 2022

Советник главы офиса Зеленского: ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Власти Украины признали тяжелое положение на Херсонском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Там [на Херсонском направлении] ситуация меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Киев перешел к контрнаступлению на Херсонском направлении, однако Вооруженные силы РФ отбивают все атаки украинских войск. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Власти региона сообщали, что линия движения фронта на подступах к Киева Херсону остановилась, так как «укронацисты не хотят умирать». Как заявлял руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарье, речи об отступлении российской армии не идет.

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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Там [на Херсонском направлении] ситуация меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Киев перешел к контрнаступлению на Херсонском направлении, однако Вооруженные силы РФ отбивают все атаки украинских войск. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Власти региона сообщали, что линия движения фронта на подступах к Киева Херсону остановилась, так как «укронацисты не хотят умирать». Как заявлял руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарье, речи об отступлении российской армии не идет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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