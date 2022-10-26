26 октября 2022

Активист курганского ОНФ займется строительством арт-объекта рядом со святилищем «Савин». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Активист курганского ОНФ Александр Айвазов займется стройкой арт-объекта в Белозерском районе Фото:

Строительством арт-объекта «Жилище раннего железного века» рядом со святилищем «Савин» в Белозерском районе Курганской области займется активист движения Общероссийского народного фронта (ОНФ), предприниматель Александр Айвазов. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: возведение арт-объекта „Жилище раннего железного века“, расположенного в селе Зюзино Белозерского района. <…> По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Победителем: ИП Айвазов А. А.», — говорится на сайте. Заказчиком выступает МБУ «Белозерский центр культуры».

Согласно плану, арт-объект будет представлять из себя комплекс из нескольких деревянных жилищ, обнесенных забором. Сроки выполнения работ: с 1 ноября по 20 декабря 2022 года. Стоимость контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Арт-объект планирует построить в Белозерском районе рядом со святилищем «Савин»
Фото:
Его строительством займется активист ОНФ,предприниматель Александр Айвазов
Фото:

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Строительством арт-объекта «Жилище раннего железного века» рядом со святилищем «Савин» в Белозерском районе Курганской области займется активист движения Общероссийского народного фронта (ОНФ), предприниматель Александр Айвазов. Такая информация размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: возведение арт-объекта „Жилище раннего железного века“, расположенного в селе Зюзино Белозерского района. <…> По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Победителем: ИП Айвазов А. А.», — говорится на сайте. Заказчиком выступает МБУ «Белозерский центр культуры». Согласно плану, арт-объект будет представлять из себя комплекс из нескольких деревянных жилищ, обнесенных забором. Сроки выполнения работ: с 1 ноября по 20 декабря 2022 года. Стоимость контракта составляет 1,3 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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