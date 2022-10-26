Активист курганского ОНФ Александр Айвазов займется стройкой арт-объекта в Белозерском районе Фото: проектная документация арт-объекта «Жилище раннего железного века»

Строительством арт-объекта «Жилище раннего железного века» рядом со святилищем «Савин» в Белозерском районе Курганской области займется активист движения Общероссийского народного фронта (ОНФ), предприниматель Александр Айвазов. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: возведение арт-объекта „Жилище раннего железного века“, расположенного в селе Зюзино Белозерского района. <…> По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Победителем: ИП Айвазов А. А.», — говорится на сайте. Заказчиком выступает МБУ «Белозерский центр культуры».

Согласно плану, арт-объект будет представлять из себя комплекс из нескольких деревянных жилищ, обнесенных забором. Сроки выполнения работ: с 1 ноября по 20 декабря 2022 года. Стоимость контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Арт-объект планирует построить в Белозерском районе рядом со святилищем «Савин» Фото: проектная документация арт-объекта «Жилище раннего железного века»