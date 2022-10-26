19 ноября в ведомстве сменится начальство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В управлении делами правительства ЯНАО сменится руководитель. Как сообщил URA.RU источник в ведомстве, Сергей Дузинкевич покинет свой пост, а его место займет заместитель Виталий Кузнецов.

«Сергей Дузинкевич собирается уйти в отставку с должности управляющего делами правительства ЯНАО. Место начальника займет его заместитель Виталий Кузнецов», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, Дузинкевич уйдет 19 ноября.

Во властных структурах ожидают, что новый руководитель сможет наладить отношения с сотрудниками ведомства. «Кузнецов знает обо всех трениях, которые были у Дузинкевича с подчиненными, поэтому все ждут, что он сможет как-то повлиять на настроения внутри коллектива», — добавил инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что у Сергея Дузинкевича был конфликт с сотрудниками управления делами. Уборщицы пожаловались в инспекцию труда на то, что им несправедливо начисляют зарплату. Также агентство сообщало, что Дузинкевич может занять кресло уполномоченного по защите прав предпринимателей.