26 октября 2022
25 октября 2022

В управделами правительства ЯНАО заместитель займет место начальника. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, депутат, чиновник, губернатор
19 ноября в ведомстве сменится начальство Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В управлении делами правительства ЯНАО сменится руководитель. Как сообщил URA.RU источник в ведомстве, Сергей Дузинкевич покинет свой пост, а его место займет заместитель Виталий Кузнецов.

«Сергей Дузинкевич собирается уйти в отставку с должности управляющего делами правительства ЯНАО. Место начальника займет его заместитель Виталий Кузнецов», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, Дузинкевич уйдет 19 ноября.

Во властных структурах ожидают, что новый руководитель сможет наладить отношения с сотрудниками ведомства. «Кузнецов знает обо всех трениях, которые были у Дузинкевича с подчиненными, поэтому все ждут, что он сможет как-то повлиять на настроения внутри коллектива», — добавил инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что у Сергея Дузинкевича был конфликт с сотрудниками управления делами. Уборщицы пожаловались в инспекцию труда на то, что им несправедливо начисляют зарплату. Также агентство сообщало, что Дузинкевич может занять кресло уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В управлении делами правительства ЯНАО сменится руководитель. Как сообщил URA.RU источник в ведомстве, Сергей Дузинкевич покинет свой пост, а его место займет заместитель Виталий Кузнецов. «Сергей Дузинкевич собирается уйти в отставку с должности управляющего делами правительства ЯНАО. Место начальника займет его заместитель Виталий Кузнецов», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, Дузинкевич уйдет 19 ноября. Во властных структурах ожидают, что новый руководитель сможет наладить отношения с сотрудниками ведомства. «Кузнецов знает обо всех трениях, которые были у Дузинкевича с подчиненными, поэтому все ждут, что он сможет как-то повлиять на настроения внутри коллектива», — добавил инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что у Сергея Дузинкевича был конфликт с сотрудниками управления делами. Уборщицы пожаловались в инспекцию труда на то, что им несправедливо начисляют зарплату. Также агентство сообщало, что Дузинкевич может занять кресло уполномоченного по защите прав предпринимателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...