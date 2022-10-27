Депутат Хинштейн назвал неожиданную причину спецоперации РФ

27 октября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Депутата Хинштейн заявил, СВО проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецоперация России проходит не только на Украине, но и в головах людей. По словам депутата Государственной думы Федерального собрания России Александра Хинштейна, Россия воюет за то, чтобы в стране были отец и мать, а не «родитель номер один», «номер два», «номер три». Он добавил, что именно поэтому возник законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, побуждающей подростков к смене пола. «СВО проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было „родитель номер один“, „номер два“, „номер три“», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат отметил, что это в очередной раз показывает цивилизационное противостояние России и Запада. «Если мы не защитим наши границы, это станет угрозой не только для западной цивилизации, но и для будущего нашей страны, для здоровья нации и демографии», — подчеркнул Хинштейн. Ранее комитет Госдумы РФ по информполитике выступил с рекомендацией к Госдуме принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России в первом чтении. Согласно законопроекту, в России запрещается распространение информации, которая направлена отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Спецоперация России проходит не только на Украине, но и в головах людей. По словам депутата Государственной думы Федерального собрания России Александра Хинштейна, Россия воюет за то, чтобы в стране были отец и мать, а не «родитель номер один», «номер два», «номер три». Он добавил, что именно поэтому возник законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, побуждающей подростков к смене пола. «СВО проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было „родитель номер один“, „номер два“, „номер три“», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат отметил, что это в очередной раз показывает цивилизационное противостояние России и Запада. «Если мы не защитим наши границы, это станет угрозой не только для западной цивилизации, но и для будущего нашей страны, для здоровья нации и демографии», — подчеркнул Хинштейн. Ранее комитет Госдумы РФ по информполитике выступил с рекомендацией к Госдуме принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России в первом чтении. Согласно законопроекту, в России запрещается распространение информации, которая направлена отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.