Из центра в Елани вернули пермского отца-одиночку

Пермяк вернулся из Елани домой воспитывать сына Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованного жителя Чайковского (Пермский край), который один воспитывает маленького ребенка, удалось вернуть из учебного центра в Елани, куда его отправили в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказали в пермском отделении ОНФ.

«У молодого человека, который отправился в учебный центр Елани, дома остался годовалый сын. Выяснилось, что ухаживать за ребенком фактически некому. Мы обратились к военкому и командиру подразделения — удалось отстоять право молодого человека на отсрочку», — сообщается в соцсетях движения.

Ранее URA.RU рассказывало, что активисты ОНФ добились проведения медкомиссии в Еланском учебном центре для мобилизованного жителя Лысьвы, который болен гепатитом. Также домой получилось вернуть шестерых жителей Прикамья, большая часть из которых, студенты. В общественной организации ранее организовали линию по приему обращений об ошибочно мобилизованных. Частичная мобилизация объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября.