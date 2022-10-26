26 октября 2022

Из центра в Елани вернули пермского отца-одиночку

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, мобилизация, мобилизованные
Пермяк вернулся из Елани домой воспитывать сына Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованного жителя Чайковского (Пермский край), который один воспитывает маленького ребенка, удалось вернуть из учебного центра в Елани, куда его отправили в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказали в пермском отделении ОНФ.

«У молодого человека, который отправился в учебный центр Елани, дома остался годовалый сын. Выяснилось, что ухаживать за ребенком фактически некому. Мы обратились к военкому и командиру подразделения — удалось отстоять право молодого человека на отсрочку», — сообщается в соцсетях движения.

Ранее URA.RU рассказывало, что активисты ОНФ добились проведения медкомиссии в Еланском учебном центре для мобилизованного жителя Лысьвы, который болен гепатитом. Также домой получилось вернуть шестерых жителей Прикамья, большая часть из которых, студенты. В общественной организации ранее организовали линию по приему обращений об ошибочно мобилизованных. Частичная мобилизация объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября.

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Мобилизованного жителя Чайковского (Пермский край), который один воспитывает маленького ребенка, удалось вернуть из учебного центра в Елани, куда его отправили в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказали в пермском отделении ОНФ. «У молодого человека, который отправился в учебный центр Елани, дома остался годовалый сын. Выяснилось, что ухаживать за ребенком фактически некому. Мы обратились к военкому и командиру подразделения — удалось отстоять право молодого человека на отсрочку», — сообщается в соцсетях движения. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты ОНФ добились проведения медкомиссии в Еланском учебном центре для мобилизованного жителя Лысьвы, который болен гепатитом. Также домой получилось вернуть шестерых жителей Прикамья, большая часть из которых, студенты. В общественной организации ранее организовали линию по приему обращений об ошибочно мобилизованных. Частичная мобилизация объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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