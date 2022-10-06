06 октября 2022

Мобилизованному пермяку с гепатитом помогут вернуться домой

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Житель Лысьвы не успел предоставить справки о заболевании и уехал в Елань Фото:
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Мобилизация в России

Пермское отделение ОНФ добилось проведения медкомиссии в Еланском учебном центре для мобилизованного жителя Лысьвы. Он болен гепатитом, однако сведений о заболевании в военкомате не было. Сейчас он ждет заключения медкомиссии, по итогам которой лысьвенец может вернуться домой, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Житель Лысьвы, больной гепатитом, тоже был мобилизован и оказался в учебном центре п. Еланский. Изначально в военкомате не было сведений о заболевании. Народный фронт помог доставить оригиналы документов в Еланский, где мужчине назначили медкомиссию», — говорится в сообщении.

Всего в ОНФ поступило более 1000 обращений. Но, говорят в народном фронте, только в 11 случаях действительно были выявлены нарушения при проведении мобилизации. Домой вернулись шесть студентов вузов. Один из них в момент призыва находится в академическом отпуске. Другому, который нашел повестку, вернувшись из командировки, не хватило времени получить справку в вузе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%. Губернатор Дмитрий Махонин заверил, что мобилизованные жители Прикамья будут обеспечены всем необходимым. Условия боевого слаживания пермяков в Елани и Тюмени проверил глава минтербеза Виктор Батмазов.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермское отделение ОНФ добилось проведения медкомиссии в Еланском учебном центре для мобилизованного жителя Лысьвы. Он болен гепатитом, однако сведений о заболевании в военкомате не было. Сейчас он ждет заключения медкомиссии, по итогам которой лысьвенец может вернуться домой, сообщает пресс-служба ОНФ. «Житель Лысьвы, больной гепатитом, тоже был мобилизован и оказался в учебном центре п. Еланский. Изначально в военкомате не было сведений о заболевании. Народный фронт помог доставить оригиналы документов в Еланский, где мужчине назначили медкомиссию», — говорится в сообщении. Всего в ОНФ поступило более 1000 обращений. Но, говорят в народном фронте, только в 11 случаях действительно были выявлены нарушения при проведении мобилизации. Домой вернулись шесть студентов вузов. Один из них в момент призыва находится в академическом отпуске. Другому, который нашел повестку, вернувшись из командировки, не хватило времени получить справку в вузе. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%. Губернатор Дмитрий Махонин заверил, что мобилизованные жители Прикамья будут обеспечены всем необходимым. Условия боевого слаживания пермяков в Елани и Тюмени проверил глава минтербеза Виктор Батмазов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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