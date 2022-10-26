Жители ЯНАО передали мобилизованным теплые вещи

Школьники ЯНАО написали письма с пожеланиями для мобилизованных земляков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Ноябрьска (ЯНАО) передали мобилизованным землякам теплые вещи и продукты питания. Об этом написали в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Привет из Ноябрьска получили бойцы, которые сейчас находятся в учебной части Тюмени. Мобилизованным передали теплую одежду и продукты, а рукодельницы сшили для солдат балаклавы, связали манишки, перчатки и носки», — написали в telegram-канале.

Школьники тоже подключились к акции и положили в посылки письма. Дети желали победы, терпения и здоровья.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины.