26 октября 2022

Жители ЯНАО передали мобилизованным теплые вещи

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, военкомат, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Школьники ЯНАО написали письма с пожеланиями для мобилизованных земляков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жители Ноябрьска (ЯНАО) передали мобилизованным землякам теплые вещи и продукты питания. Об этом написали в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Привет из Ноябрьска получили бойцы, которые сейчас находятся в учебной части Тюмени. Мобилизованным передали теплую одежду и продукты, а рукодельницы сшили для солдат балаклавы, связали манишки, перчатки и носки», — написали в telegram-канале.

Школьники тоже подключились к акции и положили в посылки письма. Дети желали победы, терпения и здоровья.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) передали мобилизованным землякам теплые вещи и продукты питания. Об этом написали в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Привет из Ноябрьска получили бойцы, которые сейчас находятся в учебной части Тюмени. Мобилизованным передали теплую одежду и продукты, а рукодельницы сшили для солдат балаклавы, связали манишки, перчатки и носки», — написали в telegram-канале. Школьники тоже подключились к акции и положили в посылки письма. Дети желали победы, терпения и здоровья. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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